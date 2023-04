VIDEO: "Electricidad" de Lucero o "El Apagón" de Yuri: ¿cuál te prende más?

Es lunes y el cuerpo anda resentido del fin de semana de fiesta y convivencia con la familia, además el clima caluroso por ratos y de repente con tremenda lluvia, nos trae sin ganas de sacar lo que queda del día. Además la quincena se ve lejos, muy lejos. Prácticamente necesitamos algo que nos motive para bailar y sonreír.

Por eso, compartimos un debate que en el team de la redacción nos ha generado acalorados debates sobre dos temas musicales, de dos excelentes cantantes y reinas mexicanas del espectáculo. Se trata de “Electricidad” de la famosa Lucero y “El Apagón” de la polémica Yuri. Ambas canciones fueron un hit iniciando la década de los 90.

Hay algo extraño en tu voz

Algo quizá en tu mirar

Es como bruma caliente

Qué rosa mi mente

Amor, que será

No, no es un sueño, lo sé

Es demasiado real

Puedo sentir en mi alma

La prueba más firma de amor de verdad

Electricidad

Cuando tú me miras

Algo sobrenatural

Una sensación que me fascina

Electricidad

Cuando tú respiras

Algo que hacer hervir mi piel

Me hace desvariar y me domina