La triste canción de Mijares que Lucero detesta, ¿está dedicada para ella?

Manuel Mijares y Lucero se mantienen como una de las parejas favoritas del espectáculo pese a que su matrimonio terminó hace más de 9 años; sin embargo, hay una canción que sigue generando conflicto entre ellos y que la cantante evita en todo momento durante sus conciertos considerándola para “ardidos”.

La amistad el respeto que persiste entre ellos pese a su separación ha sido evidente durante su exitosa gira “Hasta que se nos hizo”, misma que marcó su regreso a los escenarios juntos y desató rumores de una reconciliación, aunque ellos les pudieron fin de inmediato aclarando que se trata de una cuestión laboral.

En entrevista con “Sale el Sol”, Lucero admitió que “Si me tenías” es la canción de Manuel Mijares que detesta y, por ello, evita que tanto él como ella tengan que cantarla sobre el escenario aunque en algunas ocasiones accede debido a la insistencia del público.

Lucero confiesa la canción que odia de Mijares. Foto: Instagram @oficialmijares

"Hacemos bromas cuando él de repente canta esas canciones que a mi no me gustan como 'Si me tenías', y entonces la gente se pone feliz porque algunos dicen que sí les gusta, otros que no, otros dicen que sí la cante, otros que no (…) A veces, acabamos cantándola juntos y a veces ya llego y le digo: 'ya córtale, mi chavo’”, dijo.

Durante una de sus presentaciones la “Novia de América” salió repentinamente al escenario e interrumpió a Mijares para evitar que cantara “Si me tenías”, pues mencionó que se trataba de una melodía para “ardidos”: "Me estaba cambiando pero ya acabé de cambiarme. O sea, malísima esta canción, ¿no es malísima? Es de ardidos”.

¿Dedicada a Lucero?

Lucero y Mijares pusieron fin a su matrimonio luego de 14 años juntos y anunciaron su divorcio en marzo de 2011, todo en medio de rumores que apuntaban a una infidelidad y otros en los que aseguraban que todo se había arreglado para impulsar sus carreras.

Tan sólo un año después Manuel Mijares lanzó “Si me tenías” y de inmediato se especuló que estaba dedicada a su expareja, Lucero, pues la letra de una separación y la llegada de una tercera persona por la que todo habría terminado.

Al respecto, fue el cantautor Gian Marco quien terminó con los rumores y aseguró que Lucero no había inspirado la melodía; sin embargo, enfatizó en que fue Mijares quien descubrió el tema al buscarlo para el repertorio de su nuevo disco e insistió en quedársela.

Indicó que “Si me tenías”, que creó junto al cantante argentino Noel Schajris, estaba pensada para que Luis Miguel o Alejandro Fernández la interpretarán, pero este no fue posible.

