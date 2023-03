Una actriz de entretenimiento para adultos pagó en una app para encontrar "suggar daddy", pero no ha tenido suerte

La actriz para adultos Savannah Bond se viralizó tras contar que estaba en busca de pareja en una aplicación de citas de lujo, sin embargo, no logró su cometido. La australiana de 32 años pagó 500 dólares por un año de suscripción a la plataforma Luxy con el fin de encontrar un novio rico, pero no entiende por qué no ha logrado encontrar a alguien con quien hacer match.

Sólo está interesada en alguien que tenga dinero. Foto: Especial.

Bond habló sobre su experiencia en el podcast Inside OnlyFans, donde también se discutió sobre el uso de aplicaciones de citas para encontrar “sugar daddy”. Bond explicó que Luxy es una aplicación de citas para personas que tienen más dinero y éxito, y que espera encontrar a alguien que le impresione en lugar de tener charlas genéricas.

En Instagram la buscan, pero para nada serio

Sin embargo, Bond, quien vive en Los Ángeles, afirmó que ha tenido más éxito en Instagram después de quedarse soltera por primera vez en siete años. Bond detalló que ha recibido mensajes de "jugadores de la NFL y atletas" a los que ha respondido, pero lamentablemente, solo están interesados en algo casual.

Contó su experiencia en un podcast. Foto: Especial.

La modelo continuará su búsqueda de un novio rico en Luxy, y espera tener éxito en el futuro. Savannah explicó que está esperando a alguien que destaque y le cause impresión, en lugar de ceñirse a charlas genéricas.

Savannah Bond ha recibido críticas

A pesar de sus esfuerzos, la actriz no ha encontrado a alguien que le guste y admitió que las citas a veces se sienten como un trabajo. Algunos han criticado su enfoque de centrarse sólo en hombres adinerados, pero ella explicó que es lo que quiere y deberían respetarla, ya que ella también es una mujer exitosa y en control de su vida.

