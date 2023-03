¿Guiño a Maya Nazor? Santa Fe Klan se pone romántico junto a Los Ángeles Azules y Cazzu

Los Ángeles Azules estrenaron una nueva canción junto al compositor y rapero mexicano Santa Fe Klan y la compositora urbana argentina, Cazzu, quienes no perdieron la oportunidad de ponerse románticos a ritmo de una sabrosa cumbia como solamente los originario de Iztapalapa saben hacerlas.

El video fue grabado en las inmediaciones del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, como se reveló hace algunos días. Todos los miembros de la agrupación y ambos solistas acudieron hasta el famoso "Barrio Bravo" para deleitar a quienes pudieron presenciar el detrás de cámaras.

La banda de Iztapalapa sorprende con otro gran tema junto al rapero y la cantante argentina de trap. Crédito: Los Ángeles Azules

¿Santa Fe Klan dedica su letra a Maya Nazor?

Algo que llama la atención es que Santa Fe Klan tira algunas líneas de carácter romántico, pues se refiere a una persona de nombre no especificado como alguien que lo llevó a creer de nueva cuenta en el amor, y que lo enamoró con sus ojos, su sonrisa y la forma en que habla.

"Acércate conmigo voy a cuidarte, de mi corazón ya no podré arrancarte, no dejo de pensarte tú me enamoraste, tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme. Antes de ti yo no creía en el amor, eres medicina para mi dolor. Solo contigo", canta el originario del estado de Guanajuato.

En fechas recientes, el cantante terminó su relación con la influencer y modelo Maya Nazor; aunque parezca que todo está terminado, se les ha involucrado varias veces con escenas en las que demuestran que todavía extrañan el amor que sintieron el uno por el otro durante algunos años.

Las líneas de Santa Fe Klan fueron las más románticas. Crédito: Instagram / santa_fe_klan_473

"Es que mi corazón quiere tu amor, pero no sé si tú me quieres igual que yo, te convertirse en mi obsesión, ya no hay dolor. Desde que tú llegaste todo cambió. Me volví loco cuando yo te vi, porque yo quiero ser solo de ti, algo más que amigos", son las palabras que lanza antes del estribillo.

En esta ocasión, podría tratarse de unas líneas directamente escritas para la modelo, o a lo mejor, para la mujer con quien se le vio hace algunos días, y se rumoró que se trataba de su nueva novia, Melisa Obregón, lo que no fue confirmado por ninguna de las partes, y no se les ha visto de nuevo juntos.

Cazzu, por su parte, tiene una relación con Christian Nodal desde algunos meses; esta es pública y ya se puso bastante seria, pues el mexicano, intérprete de música norteña, ranchera y mariachi, ya la presentó con su familia, lo que fue un paso muy rápido para los dos, y sorprendió a sus fanáticos.

Cazzu dio cátedra de interpretación con la gran voz que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera. Crédito: Instagram / cazzu

"Tú y tú, eres la persona que tanto esperé, en mis pensamientos estás tú, donde tú vayas te acompañaré. Hago todo lo que me pidas, por estar juntos toda la vida. Por ti convierto la noche en día".

La canción, en apenas una hora, acumuló más de 30 mil visitas únicamente en la plataforma de YouTube, pues ya está disponible en todas las plataformas streaming conocidas, y seguramente pronto la llevarán hasta los escenarios en vivo para el deleite de la fanaticada.

