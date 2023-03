Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 6 al 10 de marzo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 6 al 10 de marzo del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Vivirás una semana de buenas energías alrededor de tu signo, serán unos días de buena suerte en todo lo relacionado con tus planes para salir de viaje y la llegada de un dinero por parte de un trabajo extra, así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor.

Harás el trámite de una visa americana y pasaporte, recibirás una invitación para salir de viaje a mediados del mes por tu cumpleaños. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja.

Tus números de la suerte son 09 y 11, tu color es el rojo intenso y tu mejor día será el martes. Te dominará la carta de “El Diablo”, lo que aumentará tu potencial en la comunicación para realizar cualquier negocio con éxito. Comenzarás una nueva etapa de estudios universitarios.

Tauro

Tendrás muchas preocupaciones personales, recuerda que eres el primer signo de tierra y eso te hace el pilar de tu casa. En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos y reacomodo de personal, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren en un mejor puesto.

Tu mejor día será el miércoles, con un cierre de contratos o la autorización de algún crédito. En el amor, estarás de lo mejor con tu pareja, serán días de mucha compatibilidad y pasión. A los Tauro que están solteros les vendrá alguien del signo Escorpión o Capricornio.

Cuídate de problemas de huesos, recuerda que siempre debes estar con mucha cautela con los accidentes. Te regirá la carta de “La rueda de la fortuna”, lo que indica que tendrás una gran transformación en lo personal y dejas atrás todo lo negativo.

Géminis

Semana de suerte en los juegos de azar con los números 01 y 21. Trata de usar mucho el color amarillo en toda tu ropa y tu mejor día será el jueves. Enfrentarás una revisión laboral de auditoría, así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente.

Cuídate de problemas de nervios, eso te altera mucho. Serán unos días de recordar un amor del pasado, trata de quedar en paz y vuélvete a enamorar que estos días el amor estará en tu signo con más fuerza. No dejes de estudiar, recuerda que tu signo siempre debe aprender para realizarse como persona.

Tu carta del tarot es “El loco”, por lo que reinará el caos en cuestiones de trabajo, así que trata de no caer en provocaciones o pleitos laborales. Los Géminis son grandes líderes sociales y políticos, entonces empieza esa carrera que tienes en mente.

Cáncer

Tendrás problemas con tu pareja esta semana, así que trata de no ser tan sentido y no tomes las cosas de forma aprehensiva, resuelve rápido el problema con tu pareja y sé feliz. Acudirás a muchas juntas con tus proveedores y clientes laborales, por lo que serán días de renovación de contratos.

Gozarás de un golpe de suerte el viernes con los números 02 y 33, tu color será el azul intenso y arreglarás asuntos legales a tu favor. Cuídate de problemas de la vista u oído, trata de ir con tu médico.

Obtuviste la carta de “El carruaje” en el tarot, por lo que serán días de relaciones públicas y de conocer personas muy importantes para tu progreso laboral. A los Cáncer solteros les vendrá un amor verdadero en su vida. No descuides el ejercicio o la dieta, recuerda que la salud es lo más importante.

Leo

Semana de muchas energías positivas en tu medio laboral, trata de conseguir ese puesto que tanto deseas. Serán días ideales para que te vueltas a enamorar, tu signo no sabe estar solo y es el momento de comenzar esa relación amorosa que tanto deseas para tener más estabilidad; tus signos más compatibles son Acuario, Sagitario y Capricornio.

Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de seguir con la dieta saludable y el ejercicio para que te mantengas más sano. Comprarás unos boletos de avión para salir de viaje en Semana Santa con tu familia. Un amigo te buscará para invitarte a una boda.

Tendrás un golpe de suerte el lunes con los números 05 y 27, y tu color es el naranja. Te dominará la carta de “La justicia”, que influirá en tu signo; su energía es muy lenta y te hace estar en constantes tropiezos financieros.

Virgo

Administrarás más tu tiempo a lo largo de esta semana para aprovecharlo en cuestiones de trabajo o proyectos nuevos, recuerda que tu signo siempre piensa en hacer algo nuevo o diferente para llenar más su vida profesional. Prende una veladora el martes y pide a todos los ángeles que te ayuden a conseguir lo que tanto deseas y será cumplido casi de inmediato.

Cuídate de dolores de nuca o de cuello, trata de dormir más tiempo y deja apagado tu celular en las noches. En cuestiones de dinero, terminarás de hacer tus pagos y te pondrás al corriente. A los Virgo que tienen pareja les recomiendo no pelear mucho, recuerda que el amor no tiene condiciones, se da, no se compra.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 20, tu día será el martes y trata de vestirte más de color blanco para la abundancia. Cuídate de los robos en las calles.

Libra

Semana de buena suerte para hacer cambios positivos, recuerda que tu signo está en una época de transformación de todas las energías y eso te ayudará a crecer profesionalmente. Te recomiendo que el miércoles prendas una vela roja para que reine la buena suerte en tu vida. Ya no peles con tu pareja, tu signo siempre dramatiza todas las situaciones.

Estás en tu época de sentirte y verte más joven, no descuides la dieta y el ejercicio, que eso te ayudará a mantenerte de lo mejor. Tu signo es la equidad, siempre darás el consejo adecuado a los demás. No le niegues un favor a quien te lo pida para que después la misma vida te lo pague.

Tendrás un golpe de suerte con los números 16 y 40, tus colores son rojo y azul. Tu carta del tarot es “El Mago”, dice que en cuestiones amorosas por fin encuentras a la pareja ideal.

Escorpión

No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 19 y 55, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento, tus colores son amarillo y azul.

A Escorpión lo domina lo sexual, por eso quienes están solteros tendrán amores prohibidos, recuerda que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas o casadas.

Tu carta del tarot es el “As de Espadas”, te recomiendo que estos días no tomes decisiones precipitadas y trates de controlar tu carácter para que no tengas problemas en lo laboral, lo positivo es que tendrás más suerte en tu vida empresarial o de negocios.

Sagitario

Tu carta del tarot es “El Juicio”, la cual te indica que serán días de sorpresas que te dejarán prosperidad, pero lo negativo es que debes tener cuidado en cuestiones de pérdidas. Semana de muy buena suerte en cuestiones de dinero y abundancia. Sales de viaje para un proyecto laboral. Te llega dinero extra para pagar una deuda.

Recuerda que a tu signo le importa mucho no poder hacer las cosas como quieres y empiezas a sentirse mal, por eso uno de tus problemas es ser controlador de todo, así que trata de aprender a relajarte y dejar que todo fluya.

Tu mejor día será el viernes, en ese día la suerte va a sonreír en todos los sentidos. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero recuerda darle espacio para que no se sienta presionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29, tus colores son rojo y negro.

Capricornio

Tu signo atrae mucho las envidias, no platiques tus planes hasta que se realicen para que no tengas celos a tu alrededor. Tu signo es tierra y eso lo hace estar en constante crecimiento mental. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo.

Cuídate de dolores de gastritis, esto te pasa por el estrés, debes hacer ejercicio para sentirte mejor. Tendrás un golpe de suerte el lunes en los juegos de azar con los números 04 y 30, tus colores son blanco y naranja. Te llegará dinero que no esperabas por el pago de una deuda. Planeas un viaje con tu pareja para mediados de mes.

Tu carta del tarot es “La Torre”, significa que debes desarrollarte más ante la sociedad, como involucrarte en cuestiones de relaciones políticas y verás que tendrás éxito, solo controla lo explosivo de tu carácter.

Acuario

Esta semana darás continuidad a tus metas, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y no des mucha importancia a lo que dicen de ti. En el amor eres muy impulsivo y controlador, pero aunque es algo natural, debes aprender que cada quien debe tener su espacio para la felicidad.

Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 17 y 66, tus colores son verde y rojo. Los Acuario solteros tendrán un amor muy compatible de Tauro o Escorpión, solo recuerda que las relaciones nuevas las tienes que llevar despacio para que no abrumes a tu pareja.

Tu carta del tarot es “El Sol”, la cual influirá con tus energías para el comercio y deporte. Te recomiendo que tengas más comunicación con tu ángel de la guarda para que crezcas en lo personal, pero no olvides hacerte responsable de tus acciones.

Piscis

Tu carta para esta semana es “El Ermitaño”, debes tener cuidado con las inversiones grandes y fijarte muy bien lo que firmas. Semana de festejos para llenarte de buenas energías, una de tus mejores etapas es cuando cumples años y más porque tu energía se renueva.

Días de estar con sentimientos encontrados, no sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado, recuerda dejar que las cosas fluyan, pero sin voltear atrás.

Tendrás una revisión laboral, por eso debes poner todo en orden. Te busca un amigo para proponerte un negocio para vender ropa o comida. Ya no busques problemas donde no los hay, menos en el trabajo, trata de tranquilizarte y dejar que todo suceda y no cargarte con asuntos ajenos. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 18 y 99, tus colores son naranja y verde.

