Luna Llena en Virgo: es tiempo de cerrar ciclos, así afectará a los signos el 7 de marzo

El próximo 7 de marzo tendremos Luna Llena en el signo de Virgo, esto traerá muchos cambios y afectará a todos los signos del zodiaco, como cada 28 días se puede estar sintiendo lo típico antes de un plenilunio: cansancio, hinchazón y sensibilidad, pero esta vez hay más efectos, pues es el momento en que la Luna y el Sol están en lados opuestos; durante la Luna Llena nos hacemos conscientes de algo que no estábamos consciente, son cosas y hábitos que hacemos de menara regular y no estamos claros de los efectos que en realidad tienen en el día a día.

Un ejemplo es cuando no te das cuenta que estás picando alimentos durante todo el día, entonces en algún momento descubres que te sientes pesado y estás ganando peso, esta Luna Llena en Virgo nos dejará ver esos aspectos de la vida que hacemos sin consciencia, pues la Luna toma luz del Sol para dejarnos ver eso que necesitamos cambiar para beneficio propio, se trata de hacernos muy conscientes de esos cambios.

Esta Luna Llena nos permitirá hacernos consciente de lo que hacemos mal. Foto: Pixabay

Dos aspectos clave de la Luna Llena en Virgo

El efecto de la Luna Llena en Virgo se sentirá del 7 al 21 de marzo, será un periodo de crear mucha consciencia, de poner límites y redirección la energía diaria para lograr las metas que queremos, esto puede resultar caótico para algunos signos del zodiaco, pues es "ver lo que normalmente no vemos", explica la astróloga venezolana Mia Astral.

Dos factores claves que debemos tomar en cuenta esta temporada de Luna Llena en Virgo son:

Termina un ciclo que empezó al final de agosto en la zona Virgo de tu carta. Ubica el grado 17 de Virgo en tu carta natal, toma en cuenta los temas de esa casa y pregúntate qué está llegando a un cierre o pide un cambio. Hacerte consiente de eso te ayuda a ver el trabajo que has hecho, lo que has sembrado y cultivado, darte cuenta de tu crecimiento.



El mismo día de la Luna Llena en Virgo -no una hora después- Saturno entra en Piscis, el signo opuesto. De alguna manera estos dos eventos al mismo tiempo indican cómo el final de una era, el final de una actitud “sin límites” que tienes. Pregúntate: ¿en cuál área o tema en mi vida no se poner límites y eso afecta mi salud, mi tiempo, mis metas, mi autoestima, mi respeto por mí mismo?

Esta Luna Llena será un periodo de reflexión. Foto: Pixabay

Mia Astral explica que responder esta pregunta nos ayudará a entender de manera más clara lo que viene con la Luna Llena en Virgo y nos invita a aprovechar que estás entendiendo lo más importante de esta Luna llena y una de las lecciones de marzo que se quedará con nosotros toda la vida.

SIGUE LEYENDO:

Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 3 al 5 de marzo, predicciones de salud, dinero y amor

Horóscopos de marzo: esta será suerte para los signos del zodiaco 2023