VIDEO | Maya Nazor sorprende con body negro de transparencias

Maya Nazor volvió a acaparar las miradas de sus seguidores después de que se puso un body negro con transparencias y además se atrevió a bailar y cantar "TQG" de Karol G y Shakira. Esta no es la primera vez que la joven influencer deja a su público con el ojo cuadrado, pues en otras ocasiones hasta en bikini había aparecido, pero en esta ocasión le dio un plus que pocos esperaban.

Aunque su separación con el cantante Santa Fe Klan fue en buenos términos, citó: "Si ella supieras que me buscas todavía. Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito...", dando a entender que existe una parte de la historia entre ellos que no se conoce. Sin embargo, también es natural que la cante a todo pulmón, pues en estos momentos donde las parejas se están separando y se lanzan melodías con frases llenas de dardos envenenados todo el mundo lo hace igual.

En la grabación, de escasos 9 segundos de duración, se puede ver a Maya Nazor frente a lo que serían las escaleras de caracol de su casa. Ella, sin perder la ubicación de la cámara de video, se dedicó a ejecutar los movimientos para posteriormente subirlo a su cuenta de TikTok, donde tuvo un brutal éxito.

Maya Nazor en su body y cantando "TQG" (Foto: captura de pantalla)

¿Quién es Maya Nazor?

Apenas soltó el video, Maya Nazor recibió muchos comentarios de todo tipo. En este caso, hubo quienes dijeron que ella fue quien dejó a Santa Fe Klan y que prácticamente no había razón para cantar esas cosas. Por otro lado, hubo quienes le aplaudieron y le desearon lo mejor, que encuentre a una persona con la que pueda tener una bonita historia de amor.

"Te mereces algo grandioso y especial Maya nunca lo dudes y créeme que va a llegar a tu vida cuando menos pienses", "Critican xq ellos el duele no tener el varo para tenerte tu factura y al que le duela que critiqué", "Dónde compraste ese traje está divino y te queda", "Lastima que no lo puso bonito al Santa Fe para que pudiera cantar toda la canción", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Maya Nazor adora los bikinis (Foto: IG @nazormaya)

Maya Nazor es una joven influencer de 23 años originaria de Cuernavaca, Morelos, que también ha incursionado en el mundo del modelaje. Su cuenta de YouTube la abrió en el lejano 2016 para subir contenidos que la popularizaron. Sostuvo una relación con el cantante Santa Fe Klan, con quien tuvo un hijo y al poco tiempo de dar a luz decidieron ponerle punto final a su relación. En la actualidad continúa en las redes sociales, donde es una de las chicas con más aprobación de los internautas.

