La influencer de "body positive" Karina Irby fue criticada por bajar de peso

La diseñadora de trajes de baño y defensora del “body positive”, Karina Irby, fue criticada por perder peso después de haber sido conocida por mostrar con orgullo sus curvas y celulitis en las redes sociales. Con más de un millón de seguidores en Instagram, Karina ha sido elogiada por su enfoque honesto sobre la imagen corporal, pero recientemente cambió algunos hábitos en su vida.

Aseguró que sufrió ansiedad. Foto: @karinairby.

Reveló que ha estado lidiando con la ansiedad sobre su salud e hizo unos cambios que han sido beneficiosos para ella personalmente, aunque eso trajo críticas y ha perdido algunos seguidores por su nuevo estilo de vida.

Defiende su nuevo aspecto

En respuesta, Karina mencionó que cada persona tiene su propio camino y experiencia en el ámbito de la salud y la imagen corporal, y que sus decisiones personales sobre cómo trabajar en sí misma no deberían impactar a los demás. "No estoy aquí tratando de molestar o provocar a la gente. De hecho, intento hacer lo contrario… En los últimos 18 meses tuve ansiedad y creé hábitos tóxicos y poco saludables… Algo tenía que cambiar", mencionó.

Algunos le dieron palabras de apoyo. Foto: @karinairby.

Además, enfatizó que la positividad corporal se trata de mucho más que simplemente aceptar los "defectos" de uno mismo, y que es importante enfocarse en amarse completamente a uno mismo, independientemente de si se desea perder o ganar peso.

Sus seguidores respondieron

La chica dijo que todo debería centrarse en enamorarse completamente de uno mismo. "Si alguien quiere perder peso. No pasa nada…. Si alguien quiere ganar peso. No pasa nada… Si alguien quiere trabajar en su salud mental. No pasa nada…. Al fin y al cabo, la decisión personal de alguien sobre cómo trabajar en sí mismo NO TIENE POR QUÉ IMPACTARTE", reflexionó.

Se siente mejor. Foto: @karinairby.

Desde que compartió su historia, Karina ha recibido un gran apoyo de sus seguidores, con más de 10 mil personas dando "me gusta" a su publicación y varios comentarios para ofrecer palabras amables y aliento.

Habló mucho de los malos comentarios. Foto:@karinairby.

