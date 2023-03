La astronauta mexicana Katya Echazarreta tiene su propia Barbie, así es la nueva muñeca

Hablar de orgullo mexicano es hablar de una joven promesa mexicana, se trata de Katya Echazarreta una ingeniera electrónica y divulgadora científica tapatía de apenas 27 años de edad quien se convirtió en la primera mexicana en llegar al espacio exterior, luego de haber sido elegida por la compañía aeroespacial Blue Origin del programa New Shepard. En este contexto, los reconocimientos no cesan para la joven astronauta, pues ahora tendrá su propia muñeca Barbie.

Fue en junio de 2022 cuando realizó esta impresionante misión con la que dejó en alto el nombre de México, pero sobre todo, el de las mujeres, niños y niñas que tienen grandes sueños. Es así que en una reciente entrevista con Milenio, Katya habló de lo que significa para ella tener su propia muñeca gracias a la iniciativa Barbie Role Models, la cual busca poner los reflectores sobre los modelos a seguir para empoderar e inspirar a miles de niñas.

La joven astronauta se siente orgullosa de sus logros, los cuales ha compartido con su mamá. | FOTO: Katya Echazarreta

Este esfuerzo es parte del Proyecto Dream Gam, con el cual buscan presentar historias a las niñas de mujeres destacadas y así, seguir con la filosofía de que pueden hacer cualquier cosa, en esta lista de mujeres se encuentra la mexicana Adriana Azuara, cabeza de "All4Spa" y la primera mujer mexicana en ser reconocida como "Líder Latinoamericana de Bienestar”.

Así es la Barbie de la astronauta Katya Echazarreta

Este homenaje de Mattel y Barbie a Katya provocó una gran emoción en la promesa mexicana, quien no dudó en compartir la noticia con su mamá, tal cual lo hizo como cuando fue seleccionada para viajar al espacio, siguiendo la misma línea de los grandes eventos de su vida: "Mamá, ¿qué crees? Me dieron una beca... ¿Qué crees? Me voy a ir al espacio... ¿Qué crees? me van a hacer una Barbie".

La muñeca Barbie de Katya usa el mismo traje que la joven vistió cuando fue al espacio. | FOTO: Reforma

"Mi mamá empezó a llorar, me puse a pensar en la importancia no nada más para esta sociedad hoy, sino para todas las generaciones de mujeres que todavía siguen aquí, pero que vivieron una infancia muy diferente"

Y es que la joven está consciente de que anteriormente, las mujeres no tenían las mismas oportunidades que ahora como estudiar una carrera o trabajar, así como la independencia de sentir que tienen el control de sus vidas. Por lo que subrayó que este logro es suyo, pero no por completo, pues el 90 por ciento es de la mujer que le dio la vida.

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco y a los siete años se mudó a Estados Unidos, fueron cinco años muy duros en los que estuvo separada de familia debido al proceso de inmigración. La joven es estudiante de la maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins y se ha abierto camino en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

La muñeca es un homenaje al logro de la astronauta tapatía. | FOTO: Milenio

Fue antes de la maestría, cuando la joven decidió estudiar la licenciatura en ingeniería eléctrica de UCLA en 2019. Posteriormente realizó una estancia de casi cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. De igual forma, trabajó en cinco misiones de la Agencia Espacial, entre ella el rover Perseverance y Europa Clipper. Cabe destacar que Katya fue seleccionada entre más de 7 mil solicitantes de más de 100 países para volar en esta nueva misión. Es así, como a raíz de su viaje al espacio, Katya se ha enfocado en incentivar al desarrollo aeroespacial en México para que los niños y niñas que comparten el mismo sueño tengan la oportunidad de no sólo verlo en fotos o videos, sino de vivirlo.

