La primera mexicana en el espacio llevó cenizas de su abuelo con ella: "Dos mexicanos fueron ese día"

Katya Echazarreta, una joven de 26 años nacida en Guadalajara, Jalisco, México, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar el espacio exterior, esto luego de que fuera seleccionada por la compañía aeroespacial Blue Origin para formar parte de su tripulación. No obstante, en uno de sus recientes videos, reveló que no viajó al espacio sola.

Fue el pasado 4 de junio cuando la ingeniería eléctrica cumplió su sueño y viajó al espacio exterior en la nave New Shepard, en la misión NS-21. La misión fue de 10 minutos con 5.53 segundos y la velocidad máxima de ascenso fue de 3 mil 604 kilómetros por hora.

Desde entonces, el trabajo de Katya ha sido reconocido por millones de personas; además, ha recibido diversos reconocimientos, como la llave de la Ciudad de México (CDMX), un evento donde aseguró que ahora su meta es ayudar e inspirar a niñas y niños.

La joven cumplió su sueño el 4 de junio. Foto: IG @katvoltage

Ahora, Katya ha revelado nuevos detalles sobre su experiencia con Blue Origin. A través de un video, publicado en su cuenta oficial de TikTok, la ingeniería eléctrica detalló que durante su viaje estuvo acompañada por su abuelo, quien desafortunadamente falleció sin saber que su nieta iría al espacio.

"Mi abuelito falleció en 2021. No escuchó la noticia de que iría", dijo Echazarreta en TikTok. "Solía decirme 'cuando subas no se te olvide saludarme'", agregó la joven en el clip. Por ello, Katya decidió viajar en compañía de su abuelo. "Me lleve algunas de sus cenizas. Dos mexicanos fueron al espacio ese día", sentenció.

Finalmente, comentó que aunque ella ha estado en portadas de revista y ha conocido a personas muy importantes por su hazaña la misión NS-21, no fue la única mexicana en viajar al espacio en aquella ocasión.

En TikTok comparte detalles sobre su experiencia. Foto: IG @katvoltage

Tras la publicación del video, los seguidores de Katya rápidamente viralizaron el video, el cual cuenta con más de 2.5 millones de reproducciones y acumula más de mil comentarios.

"Eres una inspiración para las niñas", "estoy llorando con tu video, eres digna de admiración", "un orgullo para México, muchas felicidades y un fuerte abrazo para tu abuelito en el cielo", fueron algunos de los comentarios que recabó la grabación.

