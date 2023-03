Cuatro actrices solidarias sacan adelante el proyecto "Señoras"

¿Cómo nació la idea de unirse y crear este proyecto?

Esmeralda: Es una idea de Gabriela Marcos, fue quien nos convocó a Frida, Ela y a mí. Gabriela siempre fue la persona a quien nosotras llegábamos a contarle nuestras experiencias como actrices, frustraciones, quejas, pero también nuestros deseos de querer cambiar la industria, de querer transformarla. Gabriela empezó a desarrollar Señoras y nos hizo la invitación para sacarla a la luz, para aprender a producir y todas dijimos que sí. Esta era nuestra gran oportunidad para poner nuestro granito de arena en la industria, sobre todo porque es esta historia que representa nuestra visión como productoras de poner el foco en aquellas personas que la sociedad siempre dijo que sus historias no valía la pena contarlas, queremos regresar el protagonismo a la sabiduría, a nuestras ancestras, a nuestras madres, a nuestras abuelas y Señoras es justamente que nunca es tarde para volver a empezar.

¿Qué es lo que más han disfrutado hasta ahora de producir?

Ela: Crear estas historias, el reunirnos en nuestra ofi (casa de Gaby) y tener estas pláticas interminables de cómo es el proyecto, cómo son los personajes, también cuando buscábamos el casting. Yo creo que el proceso creativo ha sido de lo más divertido y de lo más gozoso. Ya la otra parte sí es complicada, pero creo que estamos aprendiendo y estamos con muchas ganas de superarnos a nosotras, de mejorar y de ver cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son nuestros assets.

¿Cómo se ha involucrado cada una en este proyecto?

Gabriela: Yo por mi parte con Señoras me tocó hacer el desarrollo de toda la historia. Ha sido bien padre trabajar juntas, tener diferentes puntos de vista. A mí me encanta cuando llegan a mi casa y empezamos a rebotar ideas. Esmeralda fue la que contactó con el cast, Ela ha sido el puente de las plataformas (de streaming), la que nos ha llevado a esos lugares que yo los sentía tan lejos, y Frida ha estado ahí en la organización, en checar números y presupuestos. Naturalmente cada una entró con su expertise y ha sido un proceso muy natural, muy bonito y muy gozoso.

Frida: Cada una tiene sus fortalezas, pero cuando las juntamos se potencializan. Hay veces que yo he dudado de mi capacidad y estando en Ellas Cuatro lo que he aprendido es que somos más poderosos de lo que creemos.

Ellas cuatro trabajaron con ahínco en este proyecto Crédito: Foto Diego Fierce

¿Creen que en la industria está evolucionando el rol de la mujer?

Esmeralda: Yo creo que el rol de la mujer siempre ha estado ahí. Lo que está sucediendo es que cada vez estamos visibilizando entre comunidad, entre nosotras mismas el talento, las capacidades, las inteligencias, la ternura, las voces de las demás. Creo que las mujeres siempre hemos sido punta de lanza de hacer revolución, de cuestionar el sistema, de abrir espacios seguros. Creo que el arte siempre ha sido ese lugar donde la sociedad puede manifestarse y creo que ha habido muchas pioneras y muchos ejemplos de estas grandes voces femeninas que nos inspiran a todas. Me encanta ver que cada vez somos más mujeres escribiendo historias, dirigiendo, fotografiando, en la luz, en el sonido, en todos los puestos y también en las tomas de decisión. Yo creo que es ahí la meta, lograr esa equidad y que las profesiones dejen de ser consideradas para hombres y que sean profesiones donde todas, todos, todes quepamos y hagamos alianza y comunidad.

Existen más casas productoras lideradas por mujeres, ¿les gustaría hacer equipo entre ustedes?

Ela: Es como que ya nos estamos aventando al abismo, pero hay miles de mujeres allá abajo que nos van a rescatar y que nos van a cachar. Es como este feeling de que no estamos solas, de que ya tenemos un séquito que queremos cambiar esta industria, ser parte de este movimiento en donde queremos contar nuestras historias y ayudarnos entre nosotras. Si algún proyecto se da con las da Anónima o con otras casas productoras, está increíble.

Esmeralda: Sí, y que hay espacio para todas y para todes. Lo que tenemos en común es que somos actrices que estamos empezando a producir historias, pero eso no nos hace una competencia, al contrario. Yo creo que lo maravilloso y algo que hemos platicado mucho con Eréndira (Ibarra) es justo la admiración que sentimos las unas por las otras, el hacer equipo, el generar esta representación y saber que somos inspiración, todas, para que más niñas, y niños consideren entrarle a este mundo.

Gabriela: Ver todo también desde otra perspectiva, al final las mujeres tenemos una perspectiva diferente de los hombres por obvias razones, entonces creo que también eso es otra cosa bien padre que podemos aportar, este nuevo punto de vista, y no sólo de los personajes femeninos, sino también de los personajes masculinos, de la manera en que nosotras vemos el mundo, el país, a nivel global qué estamos viendo, lograr hacer esa sinergia también con lo masculino. No es nada más mujeres, no, es cómo estamos todos en el diálogo.

Frida: Estamos en esta época de mayor presencia femenina, evolución, sin duda, de no conocer a ninguna directora, hace muchos años, o fotógrafas, o historias que sus protagonistas sean mujeres, ahora es un giro de 180 grados. Estamos en un momento fantástico y las mujeres tenemos un sentido de comunidad muy fregón para hacer equipo con hombres, con mujeres y con todes, creo somos muy buenas líderes, es un momento muy bonito para la industria como actriz y productora.

¿Qué historias les gustaría ver más?

Frida: Nosotras tenemos esta visión de contar historias que no hemos visto, darles voz a personas que no la han tenido, pero también hablando como audiencia, quiero ver historias que me sorprendan, que me muevan. Como productora quiero llegar a causarle eso a la audiencia quiero que sean visibilizados, que se rían, que lloren, hacerlos sentir.

Gabriela: Verdad, historias con verdad. Que no se escribió algo nada más por escribirse, sino que sí tiene un corazón y al menos nosotras eso es lo que queremos lograr, historias con corazón, historias que las veas y digas las siento, que puedan conectar a nivel global. A veces tendemos a menospreciar nuestras propias historias y eso es algo que queremos también dar a entender que todas las historias son válidas, todos tenemos una historia que contar y eso es algo muy bonito.

Ela: Todas esas historias que han sido ignoradas, que dijeron no porque no va a vender, todas esas historias son las que nosotros queremos realmente contar porque creemos en ellas. Estamos haciendo esto por amor al arte prácticamente, monetizarlo pues sí es algo que va a venir después, pero no es nuestra prioridad.

¿Cuál es su mejor consejo para vencer miedos y lograr sus sueños?

Esmeralda: Arma tu equipo. Hacer equipo de verdad ha sido mi mayor logro, mi mayor orgullo y mi principal reafirmación de que de que esa es la clave. Se requiere mucha humildad para reconocer cuando te equivocas, para pedir perdón, para subsanar los errores porque también cada una somos un mundo, cada una queremos cosas iguales pero tenemos maneras distintas de hacerlo, y confiar en la visión de la otra, en la fuerza del talento y la voz. Y es más divertido conquistar una meta y voltear y decir: “Wey, lo hicimos juntas”.

Gabriela: Que lo hagan con todo y miedo. El miedo no es malo, a veces el miedo es lo que te mantiene centrada, con los pies en la tierra, es lo que te hace querer más siempre. Sean muy necios y necias, si realmente quieren esto, si realmente quieren cumplir sus sueños, va a ser difícil pero todo se puede con mucha perseverancia. Estar en un constante aprendizaje.

Buscan visibilizar que nunca es tarde para empezar Crédito: Foto Diego Fierce

SEÑORAS

Un proyecto muy especial para ellas cuatro que busca visibilizar que nunca es tarde para empezar y que la edad es tan sólo un número.

EN FRASES

“Me encanta ver que cada vez somos más mujeres escribiendo historias, dirigiendo, fotografiando, en la luz, en el sonido, en todos los puestos y también en las tomas de decisión”. - Esmeralda Pimentel

“Es este feeling de que no estamos solas, de que ya tenemos un séquito”. - Ela Velden

“Las mujeres tenemos un sentido de comunidad muy fregón para hacer equipo”. - Frida Astrid

“Todas las historias son válidas, todos tenemos una que contar”. - Gabriela Marcos

Créditos ropa / EN PORTADA: FRIDA, Vestido Maison Margiela y zapatos Balenciaga/ESMERALDA, jumper VIKTOR & Rolf y botines Balenciaga/ELA, vestido vintage Yves Saint Laurent y zapatos Prada/GABRIELA, Saco y pantalón Jacquemus y zapatos Miu Miu, todo en The Common Room

INTERIORES:

Esmeralda:

Blusa, Miu Miu

Falda, Balenciaga

Zapatos, Jimmy Choo

Collar, Swarovski

Ela:

Blusa, Balenciaga

Pantalón, Bimba y Lola

Scarf, Hermès

Gabriela:

Vestido, Rosie Assoulin

Zapatos, Bottega Veneta

Aretes, JW Anderson

Frida:

Saco, Acné Studios

Aretes, JW Anderson

Sandalias, Saint Laurent

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio/ Locación: The St. Regis Mexico City / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta, Kenia Rivera y Liss Allende para @mxoriflame y @hottoolslatam / Dirección de moda: Claudia Valdez / Styling: @venusfabbricatore y @diegosalvadorc para @thecommonroom_mx

MAAZ