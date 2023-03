Mafe Walker se une a la supuesta invasión extraterrestre: "Siempre han estado en la Tierra"

¿La recuerdas?, el nombre de Mafe Walker se volvió tendencia en redes sociales y en esta ocasión no por compartir videos en los que se le escucha entonar las palabras fuera de este planeta, sino por un regreso a los medios y es que fue invitada a un programa colombiano en donde opinó sobre la supuesta invasión extraterrestre de la que advirtió un "viajero en el tiempo" y que presuntamente ocurriría la tarde de este jueves. Al no reportarse nada inusual ni en México ni en otros países, la mujer no dudó en alertar con que los aliens ya habitan la Tierra.

Durante su conversación con los conductores del programa "Lo sé todo", Mafe Walker detalló que "las naves siempre han estado en el planeta Tierra", pero eso no es todo, sino que presentó algunos argumentos que lo comprobarían y esto debido a que supuestamente nuestro planeta "está vibrando en una frecuencia más alta", algo que ayuda a que los extraterrestres puedan entrar al planeta. Asimismo, la colombiana destacó que es por ello que desde hace un tiempo se han vuelto más frecuentes los avistamientos de naves.

Bajo estas ideas descartó que lo que el tiktoker Eno Alaric, mejor conocido como el "viajero del tiempo", dijo en enero pasado cuando explicó que el 23 de marzo pasaría a la historia por ser el día en el que ocurriría una invasión alienígena; sin embargo, tras el paso de las horas la verdad se dejó ver y sin ningún avistamiento fuera de lo normal. A pesar de ello, en su explicación, la mujer precisó que los aliens ya habitan entre nosotros y así lo han hecho saber en más de una ocasión sorprendiendo en todo el mundo.

"Hemos tenido muchos contactos, en muchos países ya se están manifestando, entre las nubes también se encubren. Cada uno de nosotros, los que ya estamos empezando a despertar, vamos a ayudar a despertar a los demás", fue la fuerte declaración que la experta dijo durante la transmisión.

¿Cómo se vive un contacto con los aliens?; te borran la memoria

De acuerdo con Mafe Walker, lo anterior no es nada nuevo, pues incluso en la antigüedad estas naves extraterrestres llegaron a convivir con los humanos "y era totalmente normal", algo que ella misma ha experimentado; mientras que en la actualidad no sólo hay que estar atentos de los avistamientos, pues sugiere que "vamos a empezar a verlas, sentirlas, a sentir otras vibraciones de otras razas y esa es la invitación". Por supuesto, para ello las personas también tendrán que sumarse a las vibraciones altas para tener este contacto.

Finalmente, al hablar de la supuesta invasión alienígena también indicó que para conseguir ese contacto de humano a alien, es necesario recurrir a un vórtice como las pirámides de Teotihuacán que son un portal con el que se permite que "tu cuerpo se queda aquí en el planeta y tu cuerpo astral viaja y lo llevan a la nave y te borran la memoria, entonces no recuerdas, pero te sientes raro". Antes de concluir con su participación afirmó que ella misma experimentó este viaje astral, aunque le borraron sus recuerdos.

SIGUE LEYENDO

Invasión Extraterrestre: estos son los mejores memes que dejó la predicción del viajero en el tiempo

Invasión Extraterrestre: 3 Películas de Netflix que debes ver para sobrevivir a los aliens

Un experto diseñador de aviones desnuda a los OVNIs: “Tienen inteligencia propia y son del universo paralelo”