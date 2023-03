VIDEO | Verónica del Castillo responde a las críticas por polémico mensaje de despedida hacia Rebecca Jones

Verónica del Castillo fue una de las celebridades que lamentó el deceso de la actriz Rebecca Jones, ocurrido la madrugada de éste miércoles, por razones que hasta el momento no han sido aclaradas. Sin embargo, la hermana de Kate, fue duramente criticada por haber lanzado un mensaje donde, a razón de los internautas, parecía más un comercial de los servicios de salud que ofrece que las condolencias por la partida de su amiga.

En este caso negó rotundamente que sea una oportunista y por el contrario, aseguró que era información para que las personas la aprovechen "cuando alguien está perdiendo la vida y a la gente le caigan los veintes" y vean que existen otras opciones. De igual manera aseguró que no gana nada en lo absoluto y que su misión en canalizar y hacer conexiones.

"Me dijo 'ya estoy harta de las quimios, son como 70 o 60 a lo largo de 5 años. Por favor ayúdame, quiero darme la oportunidad de probar con medicina alternativa'. Pues no se pudo porque ella empeoró y no salía del hospital. Entonces la última vez que nos escribimos fue hace un mes y de hecho me dijo 'ya estoy mucho mejor, me siento muy bien' y pues dije ay qué maravilla, estaba muy preocupada por tu silencio y ya me quedé muy tranquila. Y hoy desperté con la noticia y pues escribí eso, como diciendo hay optas alternativas y la gente no está volteando a verlas. Y luego los médicos están dando sentencias de muerte, en lugar de dar diagnósticos, están dando sentencias de muerte, 'te queda tanto tiempo'...", explicó Verónica del Castillo para el programa Ventaneando.

Verónica del Castillo aseguró que conecta a las personas (Foto: IG @vdelcastillotv)

¿Qué fue lo que escribió Verónica del Castillo?

Apenas se enteró de la muerte de Rebecca Jones, la hija de Eric del Castillo se apresuró a emitir un largo comunicado a través de su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de la ex pareja de Alejandro Camacho. Tras hacer la publicación recibió un sinfín de comentarios donde la reprobaron por haber arrojado información que no le competía. Incluso el conductor Daniel Bisogno dijo que sí, que cree que se equivocó con la elección de sus palabras.

"Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B", escribió Verónica del Castillo.

Polémico mensaje de Verónica del Castillo (Foto: IG @vdelcastillotv)

"Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban", finalizó.

