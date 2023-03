Almond Moms: Madres obsesionadas con la salud al extremo de poner en peligro a un hijo

Me encanta como estas nuevas generaciones le ponen nombre a todo. Bautizan los conceptos con unos términos tan originales que se hacen pegajosos y describen perfectamente las cosas. No es que descubran el hilo negro, sino que llaman por su nombre a algo que lleva sucediendo toda la vida, pero que ahora nos hace sentido. Las redes sociales son un gran aliado en este fenómeno. Son toxicidades o comportamientos disfuncionales con los que vivíamos o convivíamos que se sentían incómodos, pero al no ponerles un nombre pasaban desapercibidos.

Así sucedió con el bullying, greenwashing, paternidad helicóptero y otros términos que aquí hemos añadido en el vocabulario caprichoso moderno. Ahora hay uno nuevo que me encanta: Almond mom (mamá almendra). Este término se empezó a utilizar después de que en un episodio de The Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid, mamá de las supermodelos Gigi y Bella Hadid, le dice a su hija que se coma una almendra para calmar su hambre.

En su momento se volvió viral, pero ahora tomó un nuevo vuelo porque la actriz Gwyneth Paltrow, de 50 años, en una entrevista sobre su rutina de wellness dijo lo que come en un día y básicamente es sopa a la hora de la comida y verduras en la cena para mantener su desintoxicación activa, la cual es temprano porque practica ayuno intermitente. Dijo que hace una hora de movimiento al día y 30 minutos de sauna infrarrojo.

Esta entrevista causó revuelo sobre todo en TikTok. Paltrow es famosa por ser actriz y haber ganado un Oscar, pero también por haber fundado Goop, un imperio de salud y bienestar valorado en 250 millones de dólares. Tiene una serie en Netflix llamada The Goop Lab tipo documental en donde promueve su negocio y un estilo de vida alternativo. Por lo tanto, es una influencia en el tema de bienestar y por lo que los medios se fueron contra ella cuando compartió su régimen de alimentación acusándola de promover un estilo de vida tóxico. Con todos los esfuerzos que se han hecho para erradicar los desórdenes alimentarios.

Y es que con la fama debería venir incluida la responsabilidad social. Este tipo de celebridades olvida cuantos seguidores hacen lo que ellos dicen, lo toman por ley. No hay nada de malo en cuidar a la familia, inculcarles valores y querer que tengan una buena nutrición, pero las almond moms operan bajo el cobijo de la salud y preocupación por el bienestar de su familia hasta el punto de crearles trastornos psicológicos y de ansiedad a sus hijos como el estrés.

Ser tan sobreprotectores que le roban la habilidad de explorar por sí mismos, con una obsesión por comer limpio, aislamiento y soledad, ya que este estilo de vida te priva de tener relación con la gente que no lo comparte. Una cosa es inculcar un estilo de vida saludable, y otra muy diferente es someterlos y privarlos.

Es importante que como padres encontremos un balance entre el cuidado de nuestra familia y la libertad de elegir y explorar. Todos los excesos son malos.

POR BRENDA JAET

MAAZ