¿Cómo puedo hacerme rico? 6 maneras de tener mucho dinero según millonarios

La sabiduría popular suele rezar que el dinero no compra la felicidad; sin embargo, ser millonario es uno de los sueños más grandes que tienen miles de personas alrededor del mundo y hasta una de las únicas razones por las cuales se siguen vendiendo boletos de lotería.

Pero, si bien todos queremos cuentas de banco con un número inimaginable de pesos, acumular grandes riquezas y una vida llena de lujos, lograrlo no es tan fácil como podría parecerlo.

No, no queremos romper tu ilusión diciendo que jamás lograrás ser rico, porque no sería justo, pero aquí te compartimos algunos de los consejos y secretos más importantes para lograr la hazaña que tanto sueñas.

¿Tener dinero o ser rico?

Aunque para el mayor grueso de la población tener dinero es sinónimo de ser rico, en realidad, los expertos en finanzas no dicen lo mismo, y es que todo tiene que ver, esencialmente, con la organización, control y administración del capital que llega a nuestras manos.

Por un lado, los adinerados son aquellos que ganan mucho y poseen muchas cosas, pero que a su vez, también tienen un ritmo y calidad de vida tan alto, que hacen que el capital a veces sea menos sostenible, lo cual genera que no haya una verdadera independencia financiera. En pocas palabras, es un estatus social.

Sin embargo, ser rico, se traduce a personas que tienen un control mayor sobre su dinero y es administrado de tal forma que crea un estilo de vida sostenible y duradero, que además, buscan que su capital aumente con el paso del tiempo, centrándose en activos que los ayuden a convertirse en millonarios.

Los más ricos del mundo

Hay muchos tipos de millonarios en el planeta, la mayoría de ellos grandes empresarios. Según Forbes, está es la lista de los más ricos del mundo hoy en día:

Bernard Arnault (213 mil millones de dólares) – Dueño de Louis Vuitton, Moët & Hennessy Elon Musk (198 mil millones de dólares)– Dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, Twitter Jeff Bezos (120 mil millones) – Dueño de Amazon Larry Ellison (112 mil millones) – Dueño de Oracle Warren Buffet (107 mil millones) – Dueño de Berkshire Hathaway

El mexicano Carlos Slim está en el séptimo lugar con 90 mil millones de dólares.

¿Cómo puedo hacerme rico?

Aunque todos soñamos con hacernos ricos de la noche a la mañana, como si se tratara de pedir un deseo al genio de la lámpara mágica, en realidad no es tan sencillo como parece; pero según una ex trabajadora de Wall Street, existen seis maneras de conseguirlo eficazmente:

Casarse con alguien con dinero

con alguien con dinero Heredar la riqueza

la riqueza Monetizar un talento único

único Tener mucha suerte (lotería)

(lotería) Tener o liderar un negocio exitoso

exitoso Gastar menos de lo que ganas e invertir por largos plazos de tiempo

Algunas de estas opciones están bastante lejanas para algunos de nosotros, pero la sexta es la más sustentable a largo plazo. Lo importante es que mantengas una buena salud financiera siguiendo consejos como liquidar tus deudas de la más cara a la más pequeña, ahorrar el 15 por ciento o más de tus ingresos y empezar a invertir en esquemas con buen retorno de inversión.