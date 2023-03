¡Aún hay personas buenas! Joven llora desconsolado en el Metro y desconocida lo consuela con tierno mensaje

El Metro de la CDMX no sólo es un medio de transporte, también es el lugar en el que ocurren miles de historias que tocan el corazón de una forma única y que nos demuestran que aún hay personas buenas con las que vale la pena encontrarse y mejor aún, viralizarlas. Uno de los mejores ejemplos ocurrió esta semana cuando una chica desconocida no dudó en consolar a un joven que viajaba dentro de los vagones mientras lloraba desconsolado por una razón personal y ahora usuarios de las redes sociales aplauden a la misteriosa mujer.

Un tierno mensaje se volvió viral en Facebook luego de que la página "Metro Tacubaya" compartió en una publicación un relato anónimo que recibió acompañado de una foto que hizo llorar a miles de personas por tan emotivo detalle y significado. De acuerdo con el testimonio, el joven lloraba desconsolado por la muerte de su padre y después de haber ido a su sepultura; sin embargo, mientras realizaba su recorrido la heroína desconocida se le acercó para entregarle un chocolate y una pequeña nota escrita a mano que le cambió el día.

"Todo el dolor va a pasar", este es la nota que se volvió viral

"Te cuento que mi papá falleció el sábado y el día de hoy lo sepultamos, como imaginarás tengo el corazón totalmente quebrado y tenía que regresar a la oficina por pendientes de mucha urgencia", se lee en el mensaje que la página compartió hace unas horas y en el que el joven, de quien se desconoce la identidad, recordó que mientras recorría la línea 3 del Metro de la CDMX "iba llorando y sentía que me iba a desmayar del dolor que sentía". Pero fue entonces cuando un tierno gesto le cambió el semblante.

Esta es la publicación viral de Facebook. (Foto: Metro Tacubaya)

De repente una chica sin decirme mucho me entregó una nota y un Bocadín", continúa el mensaje que se acompaña por una foto en la que en un papelito blanco se lee: "Te prometo que todo el dolor que sientes va a pasar, llora todo lo que necesites porque después viene algo mejor. Quiérete mucho".

Posteriormente la persona que envió este relato explicó que "necesitamos ser más empáticos con los demás", pues tal y como esta misteriosa desconocida demostró aún sin saber la razón del malestar y dolor del hombre, "se tomó un momento para regalarme para de alguna manera consolarme así sin conocerme". El tierno gesto que arrebató unas cuantas lágrimas a los usuarios de redes sociales, concluyó en que espera que el agradecimiento llegue hasta la chica para "decirle que en el mundo faltan más personas como ella, pues incluso un mensaje improvisado y un chocolate pueden llegar a cambiar la perspectiva de una persona.

"Me hizo comprender que la vida se comprende de momentos buenos, malos, tristes, felices, pero todo en algún momento pasará...".

Pro supuesto, la acción de la mujer y el agradecimiento del joven tocó el corazón de muchas personas que no dudaron en dejar comentarios como "no estoy llorando, se me metió una basurita en el ojo", "qué bonito detalle", "ánimo para todos aquellos que estamos pasando momento difíciles a veces unas palabras nos cambian todo" y "que palabras tan acertadas y que detalle de tomar minutos de su tiempo para ayudar a alguien sin conocerlo, Dios te bendiga chica y que con tu ejemplo aprendamos a ser mas misericordiosos con el prójimo".

