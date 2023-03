Maestra deja de dar clases y en menos de 3 años se hace rica gracias a Only Fans

Cada vez es más común escuchar las historias de éxito de mujeres que tras abrir una cuenta de Only Fans cambiaron su vida radicalmente, uno de los casos más sonados es el de la modelo Courtney Tillia, quien tomó la dura decisión de dejar de dar clases para dedicar su tiempo por completo al contenido para adultos de la plataforma y aunque las críticas suelen ser muchas, la maestra se mantiene firme en que no está arrepentida, pues en menos de tres años se hizo rica.

La estrella de Only Fans concedió una entrevista con TMZ para contar su historia y tratar de cambiar la imagen que tanto ella como otras mujeres tienen por su nueva forma de trabajo. Incluso, la ex maestra aseguró que se trata de una forma de vida en la que le ha enseñado a sus hijos a no sentir pena, ya que el contenido que comparte en la plataforma es la forma que tiene para ganarse la vida y sacar adelante a su familia.

De acuerdo con las declaraciones de la estrella de contenido explícito para adultos, se volvió millonaria al cabo de tres años gracias al sistema de a plataforma. ¿El secreto?, pues bueno, que abrió tres cuentas diferentes con las que logró conseguir su primer millón de dólares, algo que la ha tenido más que contenta y afirma que es la razón por la que no se arrepiente de haber dejado en el pasado dar clases en salones.

Afirma no arrepentirse de dejar atrás su vida como maestra. (Foto: IG @officialcourtneytillia)

Algo que es importante aclarar es que su estrategia para vender su contenido está enfocada a diferentes públicos, pues mientras hay modelos que con una sola cuenta logran volverse ricas, Courtney Tillia apostó por una dinámica diferente en la que cuenta con una página VIP, una gratuita y una más dedicada al merchandising; sin embargo es la primera de ellas la que la ayudó a conseguir su fortuna millonaria.

De acuerdo con las cifras presentadas por TMZ, la cuenta VIP de Only Fans es la mayor fuente de ingresos de la ex maestra, pues con sus fotos y videos de desnudos ha acumulado al menos 750 mil dólares. En ese sentido, la modelo explicó que está contenta con los resultados, ya que como docente le habría tomado al menos 25 años juntar un millón de dólares, aún si tuviera una maestría.

Ahora que su vida ha dado un giro radical de 180 grados, su dinámica social y familiar también se ha visto muy favorecida, pues además de ser rica, se mudó de Arizona a Los Ángles junto a su esposo y sus cuatro hijos; sin embargo, los lujos no paran, pues ahora la familia ha podido disfrutar de vacaciones a destinos como Hawái y Nashville; mientras que la estrella de Only Fans, por su cuenta, ha recorrido Colombia y Jamaica.

En Instagram acumula poco más de 3 mil seguidores. (Foto: IG @officialcourtneytillia)

Por otro lado, en lo que respecta a la dinámica que mantiene con sus hijos y esposo, la modelo afirma que ella y su pareja están enfocados en ayudar a que sus hijos tengan una mente abierta y no se enfoquen ni avergüencen de su profesión, ni de lo que otras personas tienen que hacer para salir adelante.

Por supuesto al tener una fortuna tan valiosa como esta, la mujer afirma que no todo se derrocha en viajes, pues la causa social también tiene un terreno importante en su vida por lo que suele hacer donaciones a refugios para personas en situación de calle que habitan en Los Ángeles.

