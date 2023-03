FOTO | Desde la hamaca, Yanet García modela coqueto babydoll rosa

Si del mundo fitness se habla, con seguridad el nombre de Yanet García saldría al tema, pues es una de las mujeres que más empeño le han impreso al grado de abandonar su país para certificarse como personal trainer en Estados Unidos. Al ser una de las influencers más reconocidas es natural que se mantenga muy activa en las redes sociales, pues siempre le compartirá a sus seguidores un poco de su vida personal y profesional.

La ex Chica del Clima también es modelo, en este caso entró al universo de OnlyFans para enseñar los resultados de su arduo entrenamiento en el gimnasio aunque desde la lencería y babydolls, prendas que le ponen un toque especial a quienes los usan y las hace ver sensuales. En este caso, la joven le compartió a todos sus seguidores un diseño que los dejó con la boca abierta.

Yanet García modeló desde la hamaca (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Yanet García se sentó en una hamaca usando una de éstas prendas de color rosa, además de unas zapatillas plata con las que hizo una perfecta combinación. Diversas fueron las posturas que adoptó la regiomontana para la cámara de las que destacan un par con la mirada fija en ésta y también mirando hacia un ventanal que tenía detrás.

Yanet García abandonó México para certificarse como personal trainer (Foto: IG @iamyanetgarcia)

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores?

A pesar de haber compartido casi en su totalidad la sesión fotográfica a la que se sometió, Yanet García no escribió absolutamente nada; sólo se limitó a colocar el emoji de una rosa roja. No obstante, los que no perdieron el tiempo fueron sus followers, quienes le mandaron todo tipo de elogios y sus respectivos likes.

Yanet García es conocida como la Chica del Clima (Foto: IG @iamyanetgarcia)

"Hola eres una mujer muy Bellísima tienes un cuerpo muy hermoso", "Estas hermosa como siempre te amo", "Mujer impresionante, me encantas", "Hermosa como una diosa", "Que Tengas un Super Domingo Y Bendiciones Para Ti Princesa Hermosa", fueron algunos de los mensajes que le escribieron. La gran mayoría están compuestos por emojis de corazones o caritas enamoradas.

Yanet García es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans (Foto: IG @iamyanetgarcia)

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz y su sesión de fotografías más arriesgada, hace topless en bikini

VIDEO | Issa Vegas presume su figura en un micro bikini rosa y amarillo: "Ni yo misma me entiendo"

VIDEO | Así fue la vez que el productor Gerardo Quiroz "golpeó y pateó" a Roberto Palazuelos