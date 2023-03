Luna Creciente en Cáncer, así afecta a los signos del zodiaco HOY 1 de marzo

La Luna Creciente se encuentra en el signo de Cáncer por lo que su energía se sentirá con fuerza en todos los signos del zodiaco este miércoles 1 de marzo; arranca el tercer mes del año con la mejor energía de los astros, pues además la conjunción de Venus con Júpiter sigue sintiéndose con fuerza.

Este miércoles estamos en los últimos días de Saturno en Acuario y tenemos que tomar decisiones serias, sobre todo en esos procesos que duraron tres años o que cambiaron en nuestra vida desde el 2020 hasta la actualidad. El color que nos dará suerte esta semana es el marrón y todas sus variantes en diversas tonalidades claras y oscuras, nos aporta fuerza, carácter y solidez, por lo que nos dará la confianza necesaria para estar tranquilos ante los retos que la vida nos presenta.

Conjunción Venus-Júpiter: así afecta a los signos del zodiaco este 1 de marzo

La astróloga española Esperanza Gracia nos trae las mejores predicciones de los horóscopos para este miércoles 1 de marzo de Luna Creciente en Cáncer.

Aries

Tienes a Venus, el planeta del amor, en tu signo, y vas a sentir una corriente de energía y vitalidad muy positiva que te llevará a disfrutar de la vida y a llenarte de nuevas ilusiones.

Géminis

Marte en tu signo te transmite una energía desbordante, y pueden llegar soluciones inesperadas a algo que te preocupa. Aunque tienes muchas obligaciones sabrás cumplirlas sin agobios.

Tauro

Sabrás cómo rodearte de las personas que te transmiten buenas energías y cómo conseguir los medios para poner en marcha nuevos objetivos. Aumenta tu pasión y las ganas de divertirte.

Cáncer

Hoy la Luna Creciente está en tu signo y su energía potencia tus recursos y te ayuda a conseguir todo lo que te propongas. Tendrás una gran habilidad para vencer obstáculos y salirte con la tuya.

Leo

Conseguirás que las personas que te rodean disfruten y sean felices a tu lado. La vida pone ante ti muchas y buenas oportunidades; estate muy atento para no dejarlas escapar. Sueños premonitorios.

Virgo

No debes preocuparte si algo no funciona en tu vida, porque, gracias a la energía del #ol en tu signo opuesto, pueden llegar cosas que te aporten lo que estás buscando. Pon la mejor de tus sonrisas y no te cierres a nada. Disfruta al máximo de tus ratos de ocio.

Escorpio

Hoy puede que pesen demasiado las responsabilidades que muchas veces tú te impones. Date un respiro, desconecta de tus preocupaciones y disfruta de lo que la vida te ofrece.

Libra

Un día fabuloso para solucionar un problema que te tiene un poco agobiado. La idea de dar un giro importante a tu vida ronda por tu cabeza y la buena energía cósmica que estás recibiendo te ayudará a conseguirlo.

Sagitario

No te desesperes si ves que se presentan obstáculos casi insalvables. Deja que los acontecimientos sigan su curso. Al final, seguro que vas a conseguir todo lo que te propongas.

Capricornio

Si ves que tu vida está tomando un rumbo que no deseas, no olvides que siempre estás a tiempo de rectificar. Coge las riendas y haz lo que verdaderamente quieres tú sin dejarte influir por nadie.

Piscis

Felicidades. Disfruta del momento tan positivo que te ofrece la energía del Sol en tu signo y saborea la vida al máximo. No dejes escapar a esa persona tan especial con la que puedes vivir un gran amor.

