Josephine Baker, la diva que triunfó bailando y fue espía en la Segunda Guerra Mundial

Transcurría la última semana de agosto de 2021 cuando los medios franceses daban a conocer que los restos de la bailarina y actriz estadounidense Josephine Baker serían inhumados en el monumento del Panteón de París, lo que la convertiría en la primera mujer de raza negra en recibir el máximo honor de Francia y también la primera artista. Este reconocimiento se le otorgó debido a su papel desempeñado en la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Una etapa en la que Baker "se puso a asistir y ayudar; escondió en su castillo a judíos y gente de la resistencia para poderles abrir una posibilidad de vida y sacarlos de ahí cuando hubiera las condiciones" idóneas, contó en entrevista a El Heraldo Digital Gilda Salinas, autora de “Voilà, Paris”, obra estrenada el pasado viernes 24 de febrero en el foro "Un Teatro" y en la cual se aborda la vida y obra de este histórico personaje, símbolo de la resistencia, defensora de la paz y de la lucha por los derechos humanos, civiles y de las personas negras.

Desde aquella fecha los restos de Josephine permanecen al lado de la científica Marie Curie y Simone Veil, sobreviviente del holocausto; también yacen junto a ella otras dos mujeres que pelearon con la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, Germaine Tillion y Genevieve de Gaulle-Anthonioz. Previamente, desde su muerte ocurrida el 12 de abril de 1975, el cuerpo de la también cantante permanecía en Mónaco, en donde fue enterrada con un uniforme militar francés, el cual tenía las medallas que recibió por su papel en la Resistencia francesa.

Gilda Salinas, quien ha dedicado la mitad de su trabajo "en letras a rescatar mujeres que han estado un poco olvidadas (...) y que fueron destacadas en cualquier ámbito", aseguró que decidió llevar a los foros la vida de Freda Josephine McDonald, nombre con el cual fue registrada la actriz en su nacimiento, para recordar y mantener vigente su legado y no ser olvidada.

"Ella me pareció que es un extraordinario ejemplo de una mujer que demostró al mundo que se podía convivir, que no había clases ni racismo si había la voluntad y el amor suficientes.Yo creo que eso fue lo que me enganchó y me llevó a escribir sobre ella, y en teatro." El siguiente paso para ella fue encontrar a la persona que tuviera las aptitudes, la voluntad y el amor por el personaje también, contó.