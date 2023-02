Mhoni Vidente hace gran predicción para BLACKPINK, esto podría pasar con el grupo

El K-Pop se ha convertido en un gran fenómeno en la música y las redes sociales, Mhoni Vidente aseguró que la visita de BLACKPINK a México será un gran evento. La astrológa compartió sus más recientes predicciones donde habló del éxito que le depara a la girlband.

Al igual que BTS, BLACKPINK es uno de los grupos más escuchados y populares en el mundo, pues tienen millones de seguidores. Este 2023, las fans podrán cumplir el sueño de verlas en vivo, pues por primera vez llegarán a nuestro país, aunque los boletos llegaron a costar más de 30 mil pesos.

Mhoni Vidente asegura que es un grupo de Corea del Sur que la está rompiendo en todos los sentidos, aunque este 2023 se podría definir su carrera, ya que las integrantes deben volver a firmar su contrato con YG. Aún se desconoce si renovarán o si dejarán la agencia donde debutaron.

Mhoni Vidende predice el gran éxito de BLACKPINK

Muchos artistas están destinados a triunfar en grande y BLACKPINK es uno de ellos, pues con apenas siete años de carrera, se han consolidado como una de las bandas más importantes del K-Pop. En su más reciente live de predicciones, Mhoni Vidente habló de su éxito:

La está rompiendo ese grupo en todos los sentidos

Además, compartió las predicciones que tiene para BLACKPINK, pues aseguró a sus fans que se viene otra fecha para su concierto en el Foro Sol. Y es que, aunque hay rumores de que habrá más shows si hacen sold out el 26 de abril, se podrían anunciar no uno, si no hasta dos para que todas sus seguidoras alcanzan boleto.

Esto convertiría a BLACKPINK en el primer grupo K-Pop en llenar el Foro Sol tres veces, uno de los recintos más grandes de México.