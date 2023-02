¡Logra lo que quieras! 9 pasos para ayudarte a cumplir tus objetivos

Los objetivos son trazados, quizás más por la tradición o por la alegría que se irradia en las convivencias familiares, éstos surgen con la intención de mejorar algunos aspectos de la vida; pero pasados unos días se corre el grave riesgo de disminuir la euforia y el entusiasmo y con ello comprometer el cumplimiento de esos anhelos, por lo que conviene preguntarse ¿qué hacer para no dejarse vencer y alcanzar las metas propuestas?

Mejorar, el objetivo principal

Si bien, la vida no es perfecta, sí es perfectible. Esta capacidad de mejora que todas las personas tenemos es una condición necesaria para reconocer que existe un sinfín de posibilidades de crecimiento en los distintos ámbitos de la vida.

Por ejemplo, el peso, nuestra capacidad de aprendizaje, alguna habilidad, talento, economía, entre muchas otras cosas; sin embargo, el lado oscuro de esta realidad implica que si no se mejora, es posible que se esté estancado o peor aún se empeore.

Los objetivos son anhelos comunes. Foto: Especial

Parte de la vida es crecer y decrecer, la persona y sus circunstancias son dinámicas, por tal motivo es valioso contar con una guía para orientar algunos aspectos para mejorar, de cierto modo es hasta lógico que se tomen como ejemplo los propósitos de año nuevo.

Solo paso a paso se logran los objetivos. Foto: Especial

Pasos para ayudarte a cumplir tus objetivos

A continuación presento algunas ideas que espero funcionen para ayudar a cumplir propósitos, sean o no los de año nuevo.

Convierte el deseo o propósito en objetivo. Podemos pensar e idealizar muchas cosas, pero convertir las ideas en realidades es complicado, pero lo mejor. Por eso antes de pedir un deseo, conviene saber si ese deseo o propósito puede materializarse. Define un número. Es cierto que el año tiene 12 meses y cada uva representa un “deseo”, pensar en esa misma cantidad de objetivos puede no ser la mejor decisión, por eso es recomendable tener entre tres y cinco objetivos generales a los cuales pueden agregarse algunos particulares que se orienten a su cumplimiento. Empieza por terminar. Concluir los objetivos pendientes debe ser uno de los primeros pasos. Los éxitos que más se disfrutan suelen ser los que más cuestan y muchas veces alcanzarlos lleva años, pero antes que plantear “nuevas metas”, sugiero terminar las que ya comenzaste. Recuerda que empezar es un gran paso pero terminarlo, es aún mejor. Plantea nuevos objetivos que puedas constatar. Si lo que quieres es comenzar, ¡adelante!, el primer paso es fundamental, cuesta y por eso es tan valioso. Mide. Cuantifica tus propósitos y lo que haces para llegar a ellos. Por ejemplo si te propones ir al gimnasio, un objetivo viable podría ser acudir dos veces por semana, regístralo y al término de tu evaluación periódica habrás acudido cuando menos 16 veces en dos meses, puedes hacerlo también así con el tiempo que pasas en redes sociales, el ahorro, las páginas de un libro, los niveles de un videojuego, entre muchas otras cosas. Seguimiento. Independiente de si es un propósito que inició y que quieres concluir o uno nuevo, es importante que periódicamente los revises y seas constante. Cada objetivo es especial, pero se recomienda que cada dos meses se haga una revisión de los mismos. Jerarquiza. Se habla con verdad de la importancia del balance de vida, pero también hay que decir que hay cosas más importantes que otras, tu salud, tu familia, tu escuela, tu trabajo, las responsabilidades propias de los roles que ocupas en los distintos ámbitos sociales no deben ocupar un lugar secundario, por lo que es importante armonizar tus objetivos a estos aspectos de tu vida y con base en ello podrás identificar de mejor manera en qué puedes mejorar. Sé flexible. Cumplir los objetivos implica tenacidad, perseverancia, paciencia, pero también una gran capacidad de adaptación para afrontar los imprevistos. Por más que preveas, no todo saldrá conforme a lo planeado, por eso es importante tener un as bajo la manga y ser capaz de, evidentemente buscar el cumplimiento de tus objetivos, pero también de incorporar otros en distintos momentos del año o cambiar horarios, ajustar detalles o incluso prioridades. La flexibilidad es fundamental. No te obsesiones. Hacer las cosas perfectas es prácticamente imposible, pero hacerlas bien, con sentido, propósito, reflexión y con excelencia es una meta alcanzable. El perfeccionismo ha cobrado muchas víctimas que han visto mermada su calidad de vida gracias a que nunca satisfacen sus expectativas o están permanentemente inconformes con ellos mismos o los resultados, piensa mejor que siempre se puede mejorar, pero asume con alegría y serenidad tu proceso.

Estas son solo recomendaciones que espero puedan ser de utilidad. En los últimos años tanto la Pedagogía como la Psicología Positiva han trabajado coordinadamente para ofrecer opciones para mejorar la calidad de vida y abrir horizontes no solo al exterior, sino también al interior de cada uno y que si bien, no todos los días son 1 de enero, siempre es buen momento para replantear la dirección de la vida a través de objetivos firmes y no solo propósitos frágiles que impulsen el desarrollo de nuevos y saludables hábitos para mejorar la relación con los amigos, la familia, la escuela, el trabajo, en fin… para la vida misma.

Sigue leyendo:

Qué es ser phygital, la lujosa necesidad de “estar a la moda” en el mundo digital

Logra lo que deseas en este 2023 solo necesitas seguir estos consejos