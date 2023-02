Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 23 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No juegues con mal tus cartas en el área del amor, déjate llevar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo de muchísimo amor.

Cuidado con no organizar tus tiempos y cosas, puesto que en poco tiempo sufrirás las consecuencias. Empezarás a planear algún viaje en el cual te la pasarás a toda madre.

La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, deja a un lado la flojera si quieres hacer ese sueño realidad. Viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti solo ten cuidado de no lastimar a las personas ni hacerles daño.

Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo, pero no pierdas la fe ni la esperanza porque todo se va a solucionar de la mejor manera.

Una amistad saldrá con su domingo siete y en pocos días sabrás de quién se trata.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen problemas serios de ansiedad que deberás de atender a la brevedad posible, debes de creer en ti y darte cuenta de que no necesitas de nadie para conseguir lo que quieres.

Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo, puesto que podría entrar en un ciclo muy depresivo.

Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la fregada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado y tienes que tomar nuevo camino.

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, te cae un dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten.

Deja el pesimismo para otro día no es momento para estarte quejando de todo y ver todo negativo. Andas demasiado emocionales y eso podría afectarte mucho laboralmente.

Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, andas al 100, llena de cambios y nuevos ciclos muy buenos que te dejarán grandes cosas en tu vida.

Vienen cambios muy importantes en tu vida, puesto que por fin lograrás despertar de tu distracción en la que habías vivido. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas.

Andarás muy impaciente en estos días por ciertos pendientes que tienes y que no has logrado terminar o concretar.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado un funcionó el universo conspirará para que terminen juntos y más unidos que nunca, solo cree y confía en ti.

Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malentendidos por chismes.

Andarás con la lengua bien suelta al punto de criticar un buen a quienes te rodean y sin motivo alguno. Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando o haciéndote sentir mal.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a pedir lo que mereces y a luchar por una vida llena de placeres.

Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Deja la pereza en un lado y ponte a trabajar en lo que deseas si realmente quieres lograr algo en tu vida.

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas.

Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza, ya que por celos podrías cometer un grave error.

Recuerda en no confiar en nadie, puesto que no es buen tiempo para eso. Aguas con resentimientos tontos que te lleven por caminos equivocados.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, andarás en modo descuidado en estos días, presta atención o cometerás grandes errores.

Cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho. Cuidado con ser irresponsable con las cosas que tienes compromiso o de lo contrario vendrán problemas sobre todo en cuestiones laborales.

Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías.

¿Cómo le irá a Sagitario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado con actitudes pesimistas que podrían arruinar muchos de tus planes. Cuidado con esa arrogancia que te andas cargando, puesto que algunas veces sueles cansar y hartar a quienes te rodean.

Debes también tener cuidado con ser tan aprensivo en el amor o con tu familia, ya que a veces los atosigas demasiado. Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas.

Amores viejos presentes, pero no volverán a formar parte de tu vida. Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición, te alejarás y dejarás de hablarle.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti o podrías salir lastimado o lastimada y afectar a otras personas.

Cuidado con esa timidez que andas cargando y más si te interesa una persona, ya que necesitas ser más lanzado o lanzada.

Tu desinterés en las cosas que son importantes podría hacerte tener muchos pedos y problemas. Deja de huir de los problemas y enfréntalos que no es momento para echarse para atrás.

¿Cómo le irá a Acuario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú.

Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te gusta o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas y perder oportunidades muy buenas.

Algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar una relación, que te valga y aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y sé feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti.

SIGUE LEYENDO

Siempre responsables, estos son los 3 signos zodiacales que cumplen sus objetivos

BTS: ¿Qué eres de Jimin según tu signo zodiacal? Descubre si eres su novia ideal

Siempre serios, estos son los 3 signos zodiacales más honestos

DRV