VIDEO: el nuevo Medio Metro estudió psicopedagogía, lo discriminaron al buscar trabajo y ahora es famoso

Después de la tempestad, viene la calma. Así fue como llegó Jonathan Uriel, de 28 años y una carrera en psicopedagogía, al famoso Sonido Pirata. Este joven de 1 metro y 22 centímetros de altura tomó el reto de personificar al famoso “Medio Metro”, después que el primer bailarín entrara en polémica con el líder y creador del grupo sonidero por el supuesto pago injusto por presentación en eventos masivos y privados.

Decenas de comentarios en las redes sociales califican a Jonathan Uriel, el nuevo “Medio Metro”, como una persona sencilla, alegre y con valores. Esta alegría se ve en cada terreno baldío o estacionamiento donde se presenta el Sonido Pirata y comienza a soltar los pasos ya consagrados en redes sociales como “el paso de la chaquetita”, “el paso del pingüino”, el paso de Chavito”. Y con los de su creación, como “el paso de Alfredo Adame”, donde se tira al piso y lanza una serie de patadas de bicicleta, o “el paso del pedito”.

Alucines, la versión de buchones que sí usan marcas de lujo, portan fajos de billetes y aman los narcocorridos

Pero la vida no ha sido fácil para el nuevo “Medio Metro”. En una entrevista para el youtuber RichardTV, Jonathan Uriel confiesa que la falta de trabajo, en la carrera que estudio, ha sido una constante y ha sido discriminado por su baja estatura.

Muchas veces iba muy ilusionado a las entrevistas de trabajo, y no quedarme con el empleo por mi estatura, me tiraba, me ponía triste, y solo por mi estatura me decían que no.