Gane con 1xBet: a quién apostar en los playoffs de la Liga de Campeones

Tottenham

Cuotas al ganador- 18

Tras el final del break otoño-invierno, los Spurs atraviesan un momento turbio. El equipo se muestra inestable, cada dos partidos es una decepción para los fanáticos, e incluso los pronósticos no aseguran si se dará prórroga al contrato del entrenador Antonio Conte. Pero a pesar de esta incertidumbre, los londinenses cuentan con Harry Kane y Son Heung-min, por lo que siguen siendo capaces de hacer temblar a cualquier rival. Por cierto, ¿recuerdan que en enero Harry marcó su gol 266, igualando la marca de Jimmy Greaves, leyenda del Tottenham y campeón del mundo en 1966?

El Tottenham se ha mostrado irregular en su intento de alcanzar la gloria en la Premier League. Y, aunque puede que esté fuera de la zona de Liga de Campeones al final de la temporada, esta plantilla aún puede estar a la altura de las circunstancias contra cualquier adversario. El equipo cuenta con suficientes jugadores que saltaron al campo en la final de 2019, y saben exactamente lo que deben hacer en situaciones de tensión. Las apuestas deportivas son un negocio impredecible, pero si apuesta por el Tottenham para ganar la Liga de Campeones, puede llevarse un premio gordo con 1xBet. Afortunadamente, las apuestas por los Spurs son altas, como los rascacielos de Londres.

Chelsea

Cuotas - 17

Otro club capitalino inglés y principal protagonista de los traspasos de invierno. El nuevo propietario del Chelsea, Todd Bowley, organizó una subasta sin precedentes, invirtiendo alrededor de 500 millones de libras en fichajes en su primera temporada.

Mykhailo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Noni Madueque, y esta aún no es la lista incompleta de las incorporaciones de los Blues en este invierno.

La integración de los recién llegados lleva tiempo, y Potter tendrá que tejer algo de magia futbolística. Si lo consigue, el Chelsea podría destrozar a sus rivales con rápidos contraataques. Mykhailo Mudryk ya ha conseguido demostrar que es el más ágil de la Premier League y que solo puede ser detenido con ayuda de la policía.

Y no olvidemos que las dos victorias del Chelsea en la Liga de Campeones se produjeron tras un cambio de entrenador durante la temporada (esperemos que, tras leer estas líneas, a Graham Potter le guste y lo reenvíe a sus redes sociales). Sin importar lo que suceda, la casa de apuestas 1xBet acepta predicciones favorables para los Blues con cuotas de 17.

Napoli

Odds - 14

El break por el Mundial no afectó demasiado el brillante juego del Napoli. Tras la derrota ante el Inter, los sureños sumaron un amplio número de victorias en la Serie A y alegraron a sus fanáticos con un humillante resultado de 5-1 ante la Juventus. La eliminación de la Coppa Italia fue el resultado de una tanda de penaltis infructuosa para el equipo. Sin embargo, este tipo de derrotas pueden ser útiles: habrá más determinación y garra para los principales torneos.

El Napoli no gana el Scudetto desde 1990, por lo que el triunfo ahora es un asunto prioritario. Pero si consigue llegar lejos en la Liga de Campeones, ¿por qué no competir por dos trofeos? Victor Osimkhen y Khvicha Kvaratskhelia & Co han demostrado en diversas ocasiones que nada es imposible para ellos cuando están en buena forma. De hecho, el equipo está jugando tan bien que los fanáticos hablan cada vez más del regreso de los grandes días de Maradona. Los resultados del sorteo también juegan a favor del equipo italiano: en octavos de final se enfrentarán al Eintracht Frankfurt, que no es el rival más difícil. Si cree en los italianos y quiere llenarse los bolsillos, recuerde que 1xBet acepta apuestas a la victoria del Napoli con cuotas de 14.

Real Madrid

Cuotas - 13

Si se esculpieran estatuas en honor de cada equipo que llega a los playoffs, las palabras "No subestimarlos" deberían estar grabadas en relieve en la escultura del escudo de los merengues. Sea cual sea su situación, el Real Madrid mantiene una relación especial con la Liga de Campeones. En los últimos 10 años, el Madrid ha ganado 5 veces el torneo de clubes más prestigioso del mundo y es el actual propietario del trofeo.

Y aunque últimamente el Real Madrid se ha mostrado vulnerable en los partidos de Liga, este club es capaz de todo en la Liga de Campeones. Incluso ahora, Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric y Thibault Courtois parecen muy sólidos, pero a veces podemos sentir que aún falta una pieza crucial del rompecabezas. Lo más importante será superar la primera fase de la eliminatoria, en la que el Madrid tendrá que jugar contra el Liverpool. Si cree en el Real Madrid, la confiable casa de apuestas 1xBet está dispuesta a aceptar su apuesta con una tentadora cuota de 13.

Liverpool

Cuotas - 10.5

En mayo de 2022, el Liverpool perdió contra el Real Madrid en la final del torneo. El equipo español plantó cara todo el partido, marcó tras un único disparo a puerta y ganó solo gracias a la brillantez de Courtois. Sin embargo, este año, los equipos más laureados de la Liga de Campeones de los últimos años se enfrentarán en octavos de final. ¿Injusto? Por desgracia, el mundo del fútbol no siempre es justo, y los insuficientes resultados de los Reds en la segunda parte de la temporada lo confirman una vez más.

Con la reanudación de los partidos de la Premier League, las cámaras de televisión muestran cada vez más a Jürgen Klopp de pie en el área de entrenamiento con los ojos tristes. Si pudiéramos, nos pondríamos a su lado y le susurraríamos ánimos. Klopp es un gran entrenador que convirtió al Liverpool en uno de los equipos más fuertes del mundo, pero ahora atraviesan una prolongada crisis. Esto se debe a la falta de voluntad de los propietarios del club para gastar mucho dinero en actualizar la plantilla, a la anormal racha de lesiones, a los tiempos de integración de los recién llegados y al complicado estado de forma de Mohammed Salah. Al mismo tiempo, el equipo sabe reunirse para los partidos importantes como pocos en el mundo, y Klopp encontrará sin duda palabras para motivar. La cuota de 1xBet para que el Liverpool se imponga en la Liga de Campeones es de 10,5.

Paris-Saint Germain

Cuotas - 8

El fútbol otoñal de los parisinos parecía una exquisita combinación del mejor Camembert francés y el mundialmente famoso vino de la región de Chablis. El trío formado por Messi, Neymar y Mbappe marcó ejemplarmente, y el centro del campo y la defensa parecieron muy decentes. Sin embargo, estas estrellas derrocharon demasiado esfuerzo y emoción en el Mundial. ¿Podrán mostrar su mejor juego en la Liga de Campeones?

Los últimos partidos del superclub francés no inspiran optimismo. Las derrotas ante el Lance y el Rennes, las sufridas victorias sobre el Chateauroux y el Angers, y el empate contra el Reims han sido resultados amargamente decepcionantes. Sin embargo, los fanáticos confían en que se supere este bache. Pero, aunque se ha invertido todo el dinero del mundo en el desarrollo del Paris-Saint Germain, el equipo aún no ha conseguido ganar la Liga de Campeones. ¿Cree que Leo Messi ganará otro trofeo importante esta temporada? En este caso, 1xBet ofrece cuotas de 8 para los parisinos.

Bayern

Cuotas - 7.6

El Bayern pudo sobrevivir a la marcha estival de Robert Lewandowski distribuyendo sus goles entre el grupo de jugadores de ataque: seis jugadores han marcado cinco o más goles en todas las competencias. Por cierto, Thomas Müller, el icónico pasador del equipo, no está entre ellos, pero seguro que rectificará pronto.

Antes del comienzo de la segunda parte de la temporada, parecía que la lesión de Manuel Neuer se convertiría en la principal preocupación del equipo muniqués. Tras el final del Mundial, el mejor portero de Alemania decidió ir a esquiar, se lesionó y estuvo de baja por tiempo indefinido. El problema se solucionó comprando a Jan Sommer al Gladbach, que ha sabido lucirse en la línea de gol y jugar magníficamente con los pies.

Pero resulta que un portero confiable no lo es todo. El principal desafío para el Bayern y muchos otros equipos de la Bundesliga fue el prolongado parón de otoño-invierno. Los jugadores no estaban preparados para el hecho de que, a mitad de temporada, tendrían que pasar más de dos meses sin partidos oficiales. Como consecuencia, el Bayern aún está lejos de su mejor forma y no parece muy convincente en el ataque.

Además, la plantilla está sufriendo un aluvión de empates: Los tres primeros partidos del Bayern en la Bundesliga terminaron con el mismo marcador: 1:1. Sin embargo, confiamos en que el entrenador Julian Nagelsmann solucione estos problemas, pero para ello necesitará algo de tiempo. Si cree en la fortaleza del equipo, 1xBet está dispuesto a aceptar su apuesta por el Bayern con una cuota de 7,6.

Manchester City

Odds - 2.76

Sin duda, los principales favoritos del torneo. Guardiola no gana la Liga de Campeones desde 2011, pero la sequía puede romperse pronto. Su plantilla del Man City es excepcionalmente fuerte, y no hay trofeo en el mundo que le gustaría más a este equipo.

La composición actual de los Citizens no es la más fuerte de la historia, pero quizá sea la más peligrosa. ¿Por qué? En años pasados, el fútbol de equipo del Man City parecía más cohesionado, pero siempre había buenas razones que le impedían ganar la Liga de Campeones. A veces fallaban los riesgos calculados del entrenador, pero lo más frecuente era que los jugadores no aprovechaban los momentos cruciales. Ahora, el equipo cuenta con el mejor delantero centro del fútbol, Erling Haaland, que marca más que cualquiera de los mejores delanteros del mundo. Pero también están Mahrez, De Bruyne, Grealish, Gundogan, Foden.

¿Quién detendrá este tren desbocado? ¿Es posible? Lo sabremos muy pronto, pero mientras tanto, ¡puede hacer sus apuestas y ganar con sus equipos favoritos y el líder global de las apuestas, 1xBet!

