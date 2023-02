Alejandra Monroy brinda trabajo a personas con discapacidad en Machi’s Sweet Boutique

Alejandra fundó Machi’s, una empresa de dulces y snacks, inspirada por su segundo hijo, Marcelo, quien nació sano, pero tras una negligencia médica, sufre de una discapacidad y epilepsia. “Tras la búsqueda desde la impotencia y el dolor de que nos enfrentamos a un México cero preparado para recibir a una persona como nuestro hijo, empezó por el tema de la educación, tocas puertas y te las cierran.

No es que no quieran abrirte, es que no saben cómo. Lo resolví, y me empezó a surgir la inquietud del tema laboral. Se juntaron las ganas con la buena voluntad de unas amigas que también se subieron al barco y dijeron: ‘vamos a remar, vamos a empezar este negocio para dar empleo a personas con discapacidad y tratar de generar un cambio en el país’, ser un ejemplo para otras empresas de que estas personas dan resultados y que pueden generar tratando de impulsar su talento, porque sí, tienen una discapacidad, pero todos tenemos nuestra área de oportunidad. Ir creando un mundo más equilibrado, con más empatía, con más compasión”, nos contó la fundadora.

Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan es que los vean como una empresa, “no nos dejan de ver como una fundación y como caridad”, pues Alejandra comentó le han ofrecido donaciones, sin embargo, eso no es lo que buscan, “no quiero que me dones, cómprame. Quiero que los vean a ellos con todas las posibilidades y todas las habilidades y todo lo que sí pueden hacer, y no se fijen en lo que no”, agregó.

Marcelo y Juan trabajan en la marca

Actualmente Marcelo y Juan (quien sufre de síndrome de Down) son quienes se encargan de empaquetar cada pedido, y en un futuro esperan tener una tienda y taller que permita emplear a más personas con discapacidad e incluso que puedan entrar en otras partes de la cadena de producción. “Nos tenemos que expandir para poder darle empleo a más personas. Nos pueden mandar un mensaje para contarnos su historia y el interés de que alguien quisiera unirse al equipo”, nos dijo Alejandra.

Sin duda, ambos colaboradores han tenido grandes avances con esta labor, por lo que la creadora busca seguir creciendo. “Ha sido un reto, pues les cuesta bastante trabajo, y cada pasito a pasito vas viendo sus avances. Ahorita ya les dije que ya me está quedando corto, ya tengo que inventar novedades porque van muy avanzados”, además de que emocionalmente ha habido un gran cambio en Marcelo, “se siente útil, no habla, pero lo puede expresar con su mirada, con su alegría, con su corto lenguaje, yo sé que él está contento”.

Juan y Marcelo son parte del equipo de Machi's, síguelos en @machis_sweetboutique y su página web www.machis.mx.

Regalos ideales

Con envolturas preciosas podrás encontrar palomitas, dulces picosos con chamoy y deliciosos chocolates como parte de su menú.

“Una discapacidad no te puede definir”.

Alejandra Monroy

Fundadora Machi’s Sweet Boutique

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

