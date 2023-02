Esta vedette revela haber tenido un romance con el rey Juan Carlos I de España: “Éramos una pareja abierta”

Pese a las estrictas reglas que conducen a los integrantes de la familia real en España no se han evitado los escándalos y una vez más se trata del rey emérito Juan Carlos I, pues una famosa actriz y vedette reveló detalles del romance que tuvo con exmonarca y cómo, en una ocasión, estuvieron a punto de ser descubiertos por el actual rey Felipe VI que en aquel momento aún era muy pequeño.

El rey emérito de España ha sido blanco de fuertes polémicas que han logrado opacar a la corona, entre éstas destacan los supuestos romances que tuvo en el pasado sin importar que fuera descubierto. Uno de ellos se mantuvo como un rumor durante décadas, hasta este martes 14 de febrero cuando la actriz María Margarita García, conocida como Bárbara Rey, dio a conocer detalles de la relación que tuvo con Juan Carlos I.

En entrevista para el programa a”Viajando con Chester”, la también presentadora, de 73 años, relató que conoció al rey Juan Carlos I en 1977 y desde entonces comenzó a recibir llamadas de él, hasta que en una ocasión envió un vehículo para que la llevara al Palacio de Zarzuela donde estuvieron platicando durante algunas horas.

“Me mandó un coche y fui. Yo tenía miedo a decir que no, porque había trabajado tanto y tenía tanto éxito. Estaba un poco impresionada pero era como hablar con un amigo. Hay determinadas cosas que no han pasado en Zarzuela, por supuesto, porque yo tampoco habría accedido”, añadió al mencionar que su relación siempre fue abierta ya que ella estaba consciente de que lo contrario lo haría sufrir.

"Estuvimos juntos varios años, pero yo también tuve mis amores. ¡Cómo no íbamos a ser una pareja abierta! No existía otra posibilidad (…) Le daba lo mismo, a él le daban lo mismo muchas cosas. Él se creía intocable, y lo era, entonces lo era. Yo tenía cuidado por él, porque creía que le podía perjudicar. A mí no, yo era una mujer libre", dijo sobre la indiferencia del exrey a ser descubierto.

La actriz Bárbara Rey tuvo un romance con el rey Juan Carlos I de España. Foto: IG @barbararey_oficial

Polémicas del rey Juan Carlos I

Además de Bárbara Rey, también hay rumores de que el rey Juan Carlos I habría tenido romances con famosas como la cantante Sara Montiel, la empresaria Sol Bacharach y Carmen Díez de Rivera, así lo señala Pilar Eyre en el libro “Yo, el rey”, aunque ninguno fue confirmado hasta el momento.

Entre los escándalos más recientes de Juan Carlos I destaca aquel por el que está exiliado de su país y vive en Abu Dabi. En junio de 2020 se inició una investigación en su contra por la fiscalía del Tribunal Supremo de España ante un presunto fraude fiscal y lavado de dinero por comisiones no declaradas.

“Morir en el exilio debe de ser lo peor que le puede suceder a un hombre… A veces me estremezco pensando en lo que mi padre debió de sufrir”, señaló el exmonarca a su biógrafa Laurence Debray en “Mi rey caído”. Con ello se refiere a su nacimiento en Roma debido a que la familia real tuvo que exiliarse en Italia tras la proclamación de la república de España en 1931, pero volvieron 10 años después.

El rey Juan Carlos I permanece exiliado en Abu Dabi. Foto: AFP

SIGUE LEYENDO:

¿Para mantenerse humilde? Captan al Rey Carlos III con un hoyo en el calcetín

El joven jugador de futbol que puede llegar a ser rey de España