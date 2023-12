Martinoli explota contra David Medrano y amenaza con irse del foro de En Caliente: "no vuelvo a este pinche programa"

El comentarista deportivo, Christian Martinoli se convirtió en tendencia en redes sociales después de protagonizar una intensa discusión con su compañero David Medrano durante la reciente transmisión del programa "En Caliente", uno de los más exitosos de TV Azteca.

Todo ocurrió durante una de las secciones del programa cuando los analistas estaban hablando de los mejores extranjeros que han jugado en la Liga MX. Al parecer Martinoli no estaba de acuerdo con las declaraciones de David Medrano pues incluso amenazó con irse del estudio.

En la reciente transmisión del programa "En Caliente" los expertos en futbol estaban hablando sobre el gran desempeño que tuvo Gignac en la ronda de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. La mayoría coincidió en que es uno de los mejores extranjeros que han venido a jugar en México.

En este sentido David Medrano, el analista con mayor trayectoria en el programa, comenzó a dar su ranking de los mejores futbolistas extranjeros en México. Lo sorpresivo de sus declaraciones fue que dejó afuera a José Saturnino Cardozo, uno de los máximos goleadores de la Liga MX.

Tras escuchar las declaraciones de David Medrano, Christian Martinoli se levantó de su asiento y amenazó con abandonar el programa, sin embargo, sus compañeros le invitaron a defender a José Saturnino Cardozo, el máximo ídolo del Club Toluca.

"Yo no vuelvo a este pinche programa. No me importa el top 5, Cardozo debe de estar", dijo Martinoli al escuchar las declaraciones de David Medrano.