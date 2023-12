Dress code: ¿elegancia o exclusión?

¿Qué es el dress code? Para algunos es una pauta que se debe seguir para asistir a un lugar, reunión o hasta fiesta, básicamente se debe presentar una vestimenta que en su mayoría se cataloga como formal, o elegante.

Pero realmente ¿qué es la elegancia? ¿y quién determina lo elegante? Para hablar sobre este polémico tema, Nicolás Alvarado nos habla sobre el problema del dress code, o también conocido como código de vestimenta, ¿es realmente necesario, o solo es una excusa para excluir a quien no puede cumplir el requisito?

Escucha el episodio completo aquí, y conoce la opinión y experiencia de Virro y Lola, pareja que tuvo una desagradable experiencia ocasionada por el código de vestimenta.

El problema del dress code

La invitación a cumplir con el código de vestimenta se justifica desde la perspectiva de que es “elegante”, todos tenemos un concepto de elegancia distinto y no para todos significa lo mismo, por lo tanto si alguien lo cumple, pero no tiene el mismo concepto ¿su vestimenta no es válida?

Ejemplo de ello puede ser un traje típico regional de gala usado en comunidades, para las personas que viven sus tradiciones, por supuesto que es un traje elegante, pero para otros no lo es, incluso ni siquiera lo podrían considerar distinguido pues su concepto de elegancia es muy diferente.

No se puede determinar que algo sea elegante, o no. Foto: Especial

El código de vestimenta ¿discrimina?

Cuando surge el dress code, inicia una separación de castas, pero fue en el siglo XIX cuando se modificó para sociedades más democratizadas, ¿realmente dejó de ser una separación de castas?

Para algunas personas el código de vestimenta es discriminatorio y sigue siendo una forma de dividir, pues este requisito en su mayoría viene de una clase social alta, y quienes más se preocupan por cumplirlo y que los demás lo hagan, si alguien no lo puede hacer es excluido.

Sin embargo, hay personas con el suficiente poder adquisitivo que no cumplen con el dress code, no porque no tengan dinero para hacerlo, simplemente porque no quieren hacerlo y para ellos existen excepciones, ¿por qué para ellos hay una excepción, y para los demás no?

Actores que no cumplen con el código de vestimenta. Foto: Especial

¿El dress code debe continuar?

El dress code funcionó hace unos años, fue óptimo para un cierto sector social, pero actualmente no se puede imponer la forma de vestir a alguien. Si se quiere continuar con esto se debe reformular y tomar en cuenta el tema de la inclusión, adaptarse a la sociedad actual y eliminar los estereotipos de género.