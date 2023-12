Joaquín "El Chapo" Guzmán: este fue el último regalo que recibió en Navidad

Joaquín "El Chapo" Guzmán se encuentra recluido cumpliendo una cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad en el ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, esto luego de que en febrero de 2019, fuera declarado culpable de 10 cargos de narcotráfico entre México y el país norteamericano.

Sin embargo, pocos recordarán el momento en el que el capo más famoso de México recibió su último regalo de Navidad antes de pasar el resto de su vida en una prisión en la que las visitas están totalmente prohibidas.

El Chapo fue recapurado en 2014 Foto: Especial

Sigue leyendo:

Cuál es la misteriosa conexión entre "El Chapo" Guzmán y el número 701

Kate del Castillo revela nuevos detalles de su encuentro con El Chapo: "nos rodeaba gente con metralletas"

¿Cuál fue el regalo que "El Chapo" Guzmán recibió en Navidad?

El exnarcotraficante famoso por escapar de Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de un túnel de un kilómetro y medio de longitud y a una profundidad de 10 metros, el 22 de febrero de 2014, habría recibido su último regalo de Navidad y sería uno de los más desgarradores para el capo, el cual va más allá de su organización delictiva y la gente que lo respaldó en cada una de sus fechorías.

La familia: así es, Emaly y María Joaquina, las gemelas e hijas de Joaquín Guzmán, habrían visitado por primera vez a su padre en prisión, esto después de que fuera sentenciado por un juez en Nueva York, en lo que llamaron "El Juicio del Siglo".

Fue el 25 de diciembre del 2019, que las hijas de Emma Coronel, visitaron a su papá, aunque no pudieron tener contacto físico, aseguró en ese entonces Mariel Colón Miro, abogada de narcotraficante de hoy 66 años, en una entrevista para Telemundo.

Durante la charla con una reportera del medio antes mencionado, la defensora legal del exlíder del Cártel de Sinaloa indicó que las niñas, viajaron a Estados Unidos para ver a su papá el día de Navidad y aseguró que la visita se tornó un complicado tanto para las niñas como para el capo mexicano.

Colón Miro indicó en ese entonces que las pequeñas, quienes en ese entonces tenían ocho años, no pudieron abrazar a su padre, ya que la visita fue a través de un cristal que los separaba.

Las gemelas visitaron a su papá en Nueva York Foto: TW @bibianabelsasso

Te puede interesar: "Ni preguntaba, ni dejaba vivos": así ganó su apodo "El Nini", el violento jefe de seguridad de "Los Chapitos"

"Aunque las niñas no entiendan, pues obviamente es duro no poder abrazar a papá y no saber realmente el porqué y también tiene que ser difícil para quien está al otro lado del cristal, el no poder abrazar a sus niñas", dijo.

El Chapo seguirá cumpliendo su cadena perpetua

Será el próximo 8 de enero que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, nombre completo del exlider del Cártel de Sinaloa, cumplirá ocho años de que se le privara su libertad por delitos contra la salud, tráfico de drogas, la muerte de miles de personas en enfrentamientos contra fuerzas criminales y autoridades tanto de México como de Estados Unidos, entre otros.

Este miércoles 27 de diciembre, las autoridades de Estados Unidos, le negaron el recurso que anularía el juicio por narcotráfico, mejor conocido como "Habeas Corpus", el cual, protege a personas que tienen prisión indefinida, también habría solicitado quien el capo habría pedido la anulación de su veredicto

El Chapo apeló para un nuevo juicio Foto: Especial

Además del habeas corpus, el cual es un recurso para proteger a personas que tienen prisión ilegal o indefinida, el capo mexicano habría solicitado la anulación de su veredicto, la celebración de un nuevo juicio y el nombramiento de un representante legal por la falta de fondos para pagar por un abogado, pedidos que también le fueron negados al exnarcotraficante mexicano recluido en Estados Unidos.

¿Cuánto equivale una cadena perpetua en años?

En Estados Unidos, la penas o condenas en prisión son determinados por ciertos lineamientos que están establecidos por la United States Sentencing Commission (Comisión de Sentencia, por sus traducción al español), la cual depende de la rama judicial del gobierno, establece qué tipo de sentencia se le otorgan a los criminales federales del país.

"El Chapo" se la ha condenado a cumplir una cadena perpetua Foto: Especial

No obstante, las cadenas perpetuas deber ser reportadas como 470 meses de prisión o 40 años, el cual, coincide con la esperanza de vida promedio de los delincuentes penales, esto de al documento publicado en 2018. En este sentido, "El Chapo", con 66 años de edad y cumpliendo su sentencia, quedaría en libertad cuando tenga 98 años cumplidos.