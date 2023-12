Kate del Castillo revela nuevos detalles de su encuentro con El Chapo: "nos rodeaba gente con metralletas"

Los artistas constantemente están expuestos a todo tipo de polémicas, esto especialmente debido a que están bajo el ojo público de los reflectores; sin embargo, pocas personalidades se han colado a polémicas relacionadas con el narcotráfico y Kate del Castillo es una de ellas, esto debido a que en el pasado sostuvo una reunión con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta historia ha salido nuevamente a la luz debido a que la tarde de ayer se confirmó la muerte de Consuelo Loera, quien fuera la mamá del famoso narcotraficante, por lo que las cámaras se han enfocado en el famoso líder del Cártel de Sinaloa y en las personas que han sido relacionadas con él, tal y como sucede con la actriz mexicana, quien en 2015 sostuvo un encuentro con el jefe del hampa.

Kate del Castillo se sinceró en entrevista con Yordi Rosado. Foto: IG

Seguir leyendo:

Kate del Castillo insiste en que fue perseguida política por su relación con el "Chapo" Guzmán

“Pensé que me iba a matar”: Así fue la polémica entrevista de Kate del Castillo al “Chapo” que llegó a Netflix

Fue durante una reciente entrevista con Yordi Rosado que la artista escénica se sinceró respecto a la reunión que sostuvo con "El Chapo" en octubre de 2015, esto luego de que ya había tenido comunicación con él desde 2014, cuando los abogados del capo la contactaron porque querían que ella participara en una película sobre la vida de Guzmán.

Fue así que del Castillo se animó a reunirse con el líder criminal, al tiempo que en esa reunión también estuvieron presentes productores estadounidenses y el actor Sean Penn, quien sin que Kate supiera iba enviado como reportero de la revista Rolling Stone con permiso de entrevistar a "El Chapo".

“Cuando estábamos enfrente de este señor (El Chapo) y de dos sus hijos, estábamos rodeados de gente con metralletas, con AK47, con rifles. Había muy poca luz, había muchas personas y sé que eran dos de sus hijos porque me los presentó”, reveló a Yordi Rosado.

Kate del Castillo en su encuentro con el líder del Cartel de Sinaloa. Foto: Especial

Sin embargo, Kate asegura que su vida corrió riesgo a pesar de que "El Chapo" la trató muy bien, especialmente recuerda que ella no sabía que Sean Penn iba como entrevistador, por lo que notó que el actor hacía preguntas raras, algo que a ella la puso muy nerviosa, ya que era la traductora oficial.

“Toda la dinámica cambió porque ese idiota (Sean Penn) empezó a hacer unas preguntas que no tenía por qué haber hecho. No era el plan, no era lo que habíamos hablado”, recordó con visible molestia la exitosa actriz de 51 años.