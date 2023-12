Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 16

La noche de ayer comenzó la semana dieciséis de la NFL con unos Rams que aprovecharon su localía para derrotar a los New Orleans Saints, de la mano de su novato receptor Puka Nacua, quien sigue haciendo historia, al haber terminado con 180 yardas totales y una anotación.

Con este resultado el equipo de los Rams sigue metido de lleno en la batalla por clasificar a postemporada. Para el fin de semana tendremos varios encuentros que sacarán chispas, aunque los reflectores se los llevará el partido entre San Francisco y Baltimore, mismo que la NFL nos regalará para esta navidad, ya que se estarán enfrentando los únicos equipos de la liga que tienen once victorias, lo que los posiciona como los mejores de sus respectivas Conferencias.

A continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos de esta semana, mismos que son de vida o muerte para la mayoría de los equipos:

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Los Bengals llegan enrachados a este encuentro, y es que han ganado sus tres últimos partidos de forma consecutiva, lo que los tiene peleando por un boleto como comodín para los Playoffs, y esta semana se enfrentarán a unos Steelers que han tenido que hacer muchos ajustes a la ofensiva esta temporada, por lo que para este juego recurrirán a Mason Rudolph como su Mariscal de campo titular, ya que Kenny Pickett sigue sin poderse recuperar, y Mitch Trubisky no ha hecho un buen trabajo en su lugar, ya que tiene más intercepciones que pases de anotación en los únicos dos partidos en los que ha iniciado como titular.

El poco compromiso del receptor George Pickens no ha ayudado en absoluto a la causa acerera, y es que su displicencia en el terreno de juego tiene muy molesto a su entrenador Mike Tomlin, quien podría disciplinarlo esta semana.

Por parte de los Bengals, su Quarterback Jake Browning ha vivido una temporada de ensueño supliendo a Joe Burrow, pero para este encuentro no podrá contar con su mejor arma que es Ja´Marr Chase, quien se encuentra lesionado del hombro, por lo que el receptor Tee Higgins tendrá que cargar con la mayor responsabilidad de auxiliar a Browning.

A diferencia de su contrincante, los Steelers han perdido sus últimos tres partidos, y en caso de perder nuevamente esta semana, se encontrarán prácticamente eliminados, por lo que será interesante ver con qué actitud salen los jugadores de este equipo.

Pronóstico Resultado: Cincinnati Bengals 17-20 Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns vs Houston Texans

Por segunda semana consecutiva, los Texans no podrán contar con los servicios de C.J. Stroud, lo cual es una verdadera pena, ya que es un jugador muy valioso para su ofensiva, de hecho, Stroud ha hecho los méritos suficientes para llevarse el premio de novato ofensivo del año.

La semana pasada, el veterano Case Keenum hizo lo suficiente para evitar la derrota de su equipo, pero para que los Texans equipo puedan repetir con una victoria esta semana, Keenum tendrá que hacer mucho más, ya que enfrente tendrá a una defensiva, comandada por Myles Garrett, la cual es la que menos yardas aéreas ha permitido en la liga esta temporada.

Joe Flacco ha resucitado a la ofensiva de los Browns, junto con su carrera, estas últimas tres semanas, la cual ya parecía acabada, y en esta ocasión tendrá la oportunidad de seguirse llenando de gloria, ya que la defensiva de los Texans ha lucido bastante vulnerable por aire, lo cual es algo que buscarán aprovechar, ya que su corredor Jerome Ford últimamente ha tenido muchos problemas generando yardas por tierra, además de que no ha podido anotar desde la semana once.

Pronóstico Resultado: Cleveland Browns 20-15 Houston Texans

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Por segunda semana consecutiva, los Vikings tendrán a Nick Mullens como su Quarterback titular, lo cual es una muy buena noticia para los Lions, a quienes se les complica mucho jugar fuera de su estadio.

El equipo de Detroit se despachó la semana pasada a los Denver Broncos, quienes llegaban con una muy buena racha positiva, luciendo dominante su defensiva, la cual logró sacar de sus casillas a Russell Wilson, quien tuvo que lanzar más de lo esperado debido al excelente trabajo que hicieron los jugadores de Detroit deteniendo las carreras, lo cual tratarán de repetir nuevamente, pero en esta ocasión en contra de Ty Chandler, quien la semana pasada tuvo un gran partido con los Vikings, en el cual terminó con 132 yardas.

Jared Goff viene de tener su mejor encuentro de esta temporada con los Lions, ya que la semana pasada lució letal a la ofensiva, lanzando cinco pases de anotación.

Pronóstico Resultado: Detroit Lions 24–20 Minnesota Vikings

Jacksonville Jaguars vs Tampa Bay Buccaneers

Esta temporada Baker Mayfield ha sido todo lo que la afición de los Buccaneers pudo haber deseado, y es que este Mariscal de campo los tiene momentáneamente en el primer lugar de su División, gracias a que ha venido jugando a un gran nivel, logrando evitar cometer errores, sobre todo estando bajo presión, mostrando así la madurez que ha logrado alcanzar en este punto en su carrera profesional.

El cuerpo de receptores de los Buccaneers, especialmente Mike Evans, lo han cobijado bastante bien este año, lo cual lo ha llevado a hacer un gran trabajo a la ofensiva, mientras que la defensiva de Tampa Bay ha sido un poco más irregular, pero cuenta con varios jóvenes talentosos que en cualquier momento pueden cambiar el rumbo del partido.

Trevor Lawrence continúa en el protocolo de conmoción, por lo que podríamos ver a C.J. Beathard al mando de la ofensiva de Jacksonville, lo cual sería un golpe devastador para las aspiraciones del equipo, el cual se ha venido derrumbando las últimas tres semanas, aunque a pesar de ello, se mantienen en el primer lugar de su División, lo cual podría cambiar esta semana en caso de que no se apliquen.

Pronóstico Resultado: Jacksonville Jaguars 16-24 Tampa Bay Buccaneers

Dallas Cowboys vs Miami Dolphins

Las cosas cambian muy rápido en la NFL, y es que apenas hace dos semanas, después de la victoria de los Cowboys sobre los Eagles, Dak Prescott era el favorito por las casas de apuestas para llevarse el premio al jugador más valioso de la temporada, sin embargo, después de que los Cowboys fueron vapuleados por los Bills la semana pasada, los aficionados nuevamente se cuestionan si Prescott los puede llevar a conseguir su sexto campeonato, debido a los constantes altibajos que ha tenido durante su carrera.

Los jugadores de Dallas deberán de llegar a jugar a Miami sin excesos de confianza, para así poder mantenerse en la cima de la División Este de la Conferencia Nacional, misma que pelean con Philadelphia, quienes tienen el mismo récord de victorias que ellos.

Mientras tanto, los Dolphins no tuvieron piedad de los Jets la semana pasada, dejándolos en ceros y eliminados, lo cual es una lástima, ya que Aaron Rodgers se encontraba listo para hacer su regreso a las canchas para esta semana, en caso de haber seguido con vida su equipo.

Tua Tagovailoa, junto con el resto de la ofensiva de Miami, ha lucido imparable esta temporada, y hasta el momento son el equipo que más touchdowns ha anotado, con 56. Para este encuentro es muy probable que Tyreek Hill esté de regreso, lo cual sería una excelente noticia para los dirigidos por Mike McDaniel, ya que la semana pasada no pudieron contar con él debido a unos problemas musculares.

Hill tiene la oportunidad de hacer historia este año, ya que se encuentra muy cerca de llegar a las 2,000 yardas por recepción, por lo que la defensiva de los Cowboys deberá de prestarle especial atención a este veloz receptor, quien buscará imponer un nuevo récord.

Pronóstico Resultado: Dallas Cowboys 24-28 Miami Dolphins

Baltimore Ravens vs San Francisco 49ers

Este partido es un previo de lo que podríamos ver en el próximo Super Bowl, y es que estos dos equipos han dominado sus respectivas Conferencias esta temporada. San Francisco llega como el equipo más embalado del momento, ya que han ganado sus últimos seis partidos.

Ésta será una durísima prueba para Brock Purdy, quien, a pesar de sus excelentes actuaciones, sigue siendo catalogado por muchos como un Quarterback producto del sistema de Kyle Shanahan, además de que su éxito se lo acreditan a sus compañeros de equipos, quienes son jugadores de élite.

Las últimas dos semanas, Purdy ha comenzado lento durante las primeras series ofensivas de su equipo, pero una vez que él y McCaffrey comienzan a carburar, toda la ofensiva funciona como reloj suizo, perfectamente coordinados. La sorprendente defensiva de San Francisco tendrá que hacer una labor perfecta para detener a Lamar Jackson, quien puede hacerles daño, tanto corriendo como con sus piernas, por lo que Bosa y Chase Young tendrán que hacer todo lo posible por mantenerlo incómodo y no regalarle espacios, ya que Jackson es un jugador que no perdona, sobre todo con sus receptores Flowers y Likely, quienes se entienden con él a la perfección.

Este partido será un duelo de poder a poder, en el que el vencedor será el claro favorito para llevarse el trofeo Vince Lombardi el próximo mes de febrero.

Pronóstico Resultado: Baltimore Ravens 24-30 San Francisco 49ers

¿Ustedes a quién le van? Compártanos sus pronósticos y díganos quiénes creen que ganarán esta semana.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff