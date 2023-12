Lo Bueno y lo malo de la NFL de la semana 15

Después de quince fechas tenemos cuatro equipos clasificados a la postemporada, que son los San Francisco 49ers, quienes ya amarraron el primer lugar de su División, uniéndoseles a ellos los sorprendentes Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, a pesar de haber perdido este fin de semana.

Solamente nos quedan tres semanas de temporada regular, por lo que los equipos no pueden quitar el pie del acelerador en esta recta final, aunque existen algunos, como los New York Jets y New England Patriots, quienes matemáticamente se encuentran ya eliminados. A continuación, les tenemos el resto de la información más relevante de la jornada:

Lo Bueno

Los Niners no solamente amarraron el liderato de su División esta semana, sino que se encuentran a dos victorias de asegurar el primer lugar de la Conferencia Nacional, y es que hasta el momento han sido el mejor equipo de la NFL, ya que su ofensiva es la que menos balones ha perdido, mientras que su defensiva es la que más intercambios de balón ha generado, convirtiéndose así en el equipo más balanceado.

Los Buffalo Bills lograron encontrar la fórmula a la ofensiva para poder derrotar a los Cowboys, y fue de la mano de su corredor James Cook, quien corrió en veinticinco ocasiones, por lo que terminó con casi 200 yardas totales y una anotación, mientras que Josh Allen únicamente tuvo que completar siete pases durante todo el encuentro, para consumar la victoria de su equipo.

Los Buccaneers lograron conservar el liderato de la División Sur de la Conferencia Nacional gracias a la excelente actuación de su Mariscal de campo Baker Mayfield, quien lanzó cuatro pases de anotación y logró tener un rating perfecto en contra de Green Bay, en el mítico estadio de Lambeau.

Jake Browning, quien se encuentra sustituyendo a Joe Burrow, sigue haciendo historia con los Bengals, ya que, por segunda ocasión en menos de tres semanas, volvió a darle la victoria a su equipo en tiempo extra, por lo que siguen con esperanzas de hacerse de un lugar en la postemporada.

Los Detroit Lions lograron quitarse el estigma que venían acarreando durante la temporada de que solo le podían ganar a equipos que tuvieran récord perdedor, y es que en esta ocasión derrotaron categóricamente a un equipo de los Broncos de Denver que lució completamente inoperante a la ofensiva, lo que hizo que su entrenador en jefe tuviera una acalorada charla con Russell Wilson a mitad del encuentro.

Sobre la hora, la defensiva de los Browns consiguió la victoria en contra de los Bears, partido en el cual Joe Flacco nuevamente logró sobresalir, a pesar de haber sido interceptado en tres ocasiones.

La última ocasión en que los Dolphins habían blanqueado a una ofensiva contraria había sido en octubre de 2020, curiosamente en esa ocasión también fue en contra de los Jets. Con esta victoria lograron mantenerse a dos juegos de distancia por encima de los Bills, quienes se encuentran en segundo lugar de la División Este de la Conferencia Americana.

Patrick Mahomes parece haber encontrado al receptor que tanta falta le ha hecho a su equipo esta temporada, y es que buscó en nueve ocasiones al novato Rashee Rice, quien atrapó cada uno de los envíos, redondeando su actuación con una anotación, ante unos Patriots que no opusieron resistencia alguna.

LO MALO

Los Eagles continúan en caída libre, ya que la noche de ayer perdieron por tercera semana consecutiva, en esta ocasión los Seahawks fueron sus verdugos. Después de las declaraciones de su Quarterback Jalen Hurts y por lo que han demostrado los jugadores estas últimas semanas, podemos inferir que existen problemas entre sus jugadores, mismos que si no resuelven pronto, terminarán cobrándole factura al equipo, el cual ha sido uno de los principales protagonistas de esta temporada.

Por segunda ocasión en la temporada, el equipo de Carolina Panthers, jugando en un estadio semi vacío, consiguió la victoria, esta vez ante los Falcons, quienes solamente pudieron anotar 7 puntos, por lo que su Quarterback Desmond Ridder será suplente el próximo fin de semana, dándole paso a Taylor Heinicke.

El alta médica no llegó a tiempo para Aaron Rodgers, quien se encontraba listo para volver con su equipo esta semana, sin embargo, con la eliminación de los Jets, ya no tiene sentido que siga arriesgando su salud este año, ya que la lesión que sufrió fue algo muy serio, que normalmente toma mucho más tiempo en sanar. Con esta derrota, los Jets suman trece temporadas consecutivas sin clasificar a Playoffs.

La ofensiva de los Steelers ha venido jugando muy mal esta temporada, y es que las lesiones y bajo rendimiento de los jugadores, tienen al equipo de Pittsburgh al borde de la eliminación. Mitch Trubisky nuevamente fue abucheado por su afición y fue sustituido por el infame Mason Rudolph, quien es recordado por un altercado que tuvo con un jugador de los Browns hace algunos años.

? Los Jaguars no solamente perdieron en contra de Baltimore, sino que también sufrieron la baja de su capitán Trevor Lawrence, quien podría perderse el próximo encuentro, debido a que se encuentra en protocolo de conmoción, con lo que estarían en serio peligro de perder el liderato de su División, ya que se encuentran empatados con Indianapolis y Houston.

Washington Commanders tuvieron muchos problemas para anotar en contra del equipo de los Rams, por lo que su entrenador decidió sustituir a su Quarterback

Sam Howell al inicio del último cuarto, mandando al terreno de juego al veterano Jacoby Brissett, quién logró darle una chispa a la ofensiva, pero ésta no fue suficiente para evitar la caída de su equipo.

La ofensiva de los Cowboys no se presentó al partido en contra de Buffalo, y es que no se puede culpar solamente a Dak Prescott de la lastimosa actuación que tuvieron el fin de semana, ya que tanto la línea ofensiva, como los corredores y receptores contribuyeron a que solamente pudieran anotar 10 puntos, desaprovechando así la oportunidad de haberse podido despegar del equipo de Philadelphia, con el cual van empatados.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff