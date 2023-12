NFL: jugadores al alza y a la baja: semana 16

Si estás leyendo esta columna quiere decir que lograste sobrevivir a la impredecible semana quince, la cual fue brutal en cuanto al desempeño de algunas figuras, como fue el caso de Dak Prescott, quien tuvo un partido para el olvido en contra de los Bills, en el cual no logró ni siquiera sumar 10 puntos fantasy, o el caso de Bijan Robinson, quien fue enviado a la banca después de haber cometido un fumble al inicio del juego de los Falcons, y éstos son solo un par de ejemplos entre los muchos jugadores que decepcionaron.

Por más que uno tenga su estrategia bien definida para estas jornadas de Playoffs del Fantasy Football, la suerte siempre jugará un rol fundamental en el resultado final, sin importar lo que uno haga, solamente nos queda seguir manteniéndonos optimistas y confiar en que las lesiones y mal desempeño no nos peguen esta semana, la cual es de semifinales.

A continuación, les tenemos un análisis de algunos de los jugadores que podrían darnos el boleto a la gran final, así como de aquellos que es mejor mantener alejados de nuestras alineaciones titulares, a pesar de contar con cierto renombre.

AL ALZA

Lamar Jackson (QB) Baltimore Ravens

A partir de la semana diez Lamar Jackson se destapó, después de haber tenido un inicio de temporada bastante discreto. El próximo lunes por la noche se enfrentará al equipo de San Francisco, el cual cuenta con una excelente línea defensiva como lo son Javon Hargreaves, Nick Bosa y Fred Warner, quienes buscarán hacerle la vida imposible, sin embargo, si la defensiva de los Niners ha sufrido siempre con un tipo de Quarterback durante los últimos años, ha sido especialmente con aquellos que tienen mucha movilidad, como Jackson, quien puede hacerte daño tanto con las piernas como con sus potentes y precisos pases profundos.

En el papel no será un juego para nada sencillo para la ofensiva de los Ravens, pero Jackson es alguien en quien uno puede confiar, sin importar el rival contra el que se enfrente, además ha desarrollado una excelente química con Isiah Lilkely y Zay Flowers, quienes serán un peligro constante para la defensiva Niner.

James Cook (RB) Buffalo Bills

Finalmente llegó el día que tanto esperaban los aficionados de los Bills, y el Coordinador Ofensivo de su equipo se dio cuenta que no necesitan depender todo el tiempo de su mariscal de campo Josh Allen, quien es un fuera de serie, pero no puede hacerlo todo él, por lo que por primera vez en la temporada decidieron confiar en su corredor James Cook, quien acarreó el balón en veinticinco ocasiones y no decepcionó en lo más mínimo, ya que estuvo a punto de terminar con 200 yardas totales, además de que anotó en una ocasión.

De ahora en adelante esperamos seguir viendo un ataque de Buffalo mucho más balanceado, en el cual no solamente tenga que lanzar Allen el balón todo el tiempo, sino que buscarán cansar a las defensivas contrarias con su ataque terrestre, el cual está en manos de un excelente y versátil jugador, quien prácticamente tenía dos años esperando a que llegara este momento.

Baker Mayfield ( QB) Tampa Bay Buccaneers

Durante las últimas dos semanas Mayfield ha jugado un papel fundamental en la carrera de su equipo por un boleto a los Playoffs, y es que ha lanzado seis pases de anotación sin ninguna intercepción a cambio, a pesar de haber enfrentado a la defensiva de los Packers en el mismísimo Lambeau Field la semana pasada, partido en el cual trajo consigo de vuelta a su receptor Chris Godwin, quien había sido un fantasma durante toda esta temporada debido a que había sido invisible dentro del marcador.

Mike Evans, el objetivo favorito de Mayfield, continúa teniendo una temporada de ensueño, en la cual ha rebasado las mil yardas, y ahora con Godwin jugando a un buen nivel, junto con el corredor Rachaad White, la ofensiva de estos Buccaneers luce muy peligrosa, y esta semana se enfrentan a la defensiva de Jacksonville, la cual es la tercera que más puntos fantasy ha permitido en contra de los Quarterbacks rivales.

Hunter Henry (TE) New England Patriots

Las últimas dos semanas Henry ha sido uno de los tres mejores Alas Cerradas de la Liga, y claramente se ha convertido en el arma más peligrosa de Bailey Zappe, quien desde que sustituyó a Mac Jones, formó una gran dupla con este talentoso jugador, quien lleva seis anotaciones en esta temporada.

Henry se ha visto beneficiado de no tener mucha competencia a la ofensiva, ya que lamentablemente para los Pats, sus receptores han sufrido varias lesiones este año. Esta semana los Patriots se enfrentarán a los Denver Broncos, quienes son el equipo que peor cubre a los Alas Cerradas, por lo que se espera que Henry vuelva a tener una actuación destacada, sobre todo porque sabe aprovechar a la perfección su gran estatura cuando su equipo se encuentra en zona roja.

A LA BAJA

Kyler Murray (QB) Arizona Cardinals

Los últimos dos rivales de los Cardinals no fueron nada benévolos con Murray, quien se enfrentó a la defensiva de los Steelers y de San Francisco, terminando con un saldo poco favorable para él, ya que no logró superar la barrera de los quince puntos fantasy, y para su mala fortuna esta semana tampoco la tendrá nada fácil, dado que le tocará jugar en contra de Chicago, cuya defensiva ha producido doce intercepciones en las últimas cuatro semanas, y solamente han permitido seis anotaciones en el mismo tiempo.

Las últimas semanas Murray no ha podido contar con su mejor receptor y gran amigo Marquise Brown, a quien ha extrañado bastante, ya que las armas a su disposición se han visto muy limitadas, a excepción de su corredor James Conner, quien ha venido jugando de manera excepcional.

Murray tratará de seguirle demostrando a los escépticos que él es el futuro de la franquicia de Arizona, pero esta jornada difícilmente podrá sumar para su causa.

Jerome Ford (RB) Cleveland Browns

Desde que Nick Chubb se lesionó comenzando la temporada, Jerome Ford ha hecho un gran trabajo manteniendo a flote el ataque terrestre de los Browns, sin embargo, en las últimas semanas su desempeño ha venido a la baja, y es que la ofensiva de su equipo ha tenido demasiados cambios de Quarterback, lo cual lo ha afectado bastante.

Desde la semana ocho, Ford únicamente ha podido anotar en dos ocasiones, aunque se ha mantenido a flote gracias a su habilidad para recibir pases, lo cual le da un valor agregado en las ligas en las cuales recompensan a los jugadores por cada recepción (PPR).

Esta semana Ford se enfrentará a la defensiva de los Texans, la cual no ha permitido ninguna anotación por la vía terrestre durante sus últimos cuatro partidos, por lo que el panorama para este corredor no luce nada bien para estas semifinales.

Saquon Barkley (RB) New York Giants

Probablemente si tienes a Barkley en tu equipo, no puedes darte el lujo de mandarlo a la banca, y es que fue uno de los jugadores que fueron seleccionados durante las primeras rondas del Fantasy Football este año, sin embargo, hay que estar conscientes de que le espera una muy complicada visita a Philadelphia, quienes se encuentran heridos después de haber sido masacrados por los Cowboys la semana pasada.

Los Giants no pudieron correr de manera efectiva el balón durante la jornada anterior, siendo el principal perjudicado Saquon Barkley, quien promedió menos de 2 yardas por acarreo, convirtiéndose en una de las peores actuaciones de su carrera.

La ofensiva de los Giants se encuentra dentro de las peores de toda la liga, y si su equipo se va muy pronto abajo en el marcador, corren el riesgo de abandonar el juego terrestre de manera prematura, dando paso a que su Quarterback Tommy DeVito tenga que lanzar constantemente el balón.

George Pickens (WR) Pittsburgh Steelers

Una de las mayores decepciones de la temporada ha sido la ofensiva de los Steelers, quienes jugarán esta semana con Mason Rudolph, quien es el tercer Quarterback del equipo, pero George Pickens merece una mención honorífica por su pésima actitud dentro de las últimas semanas, lo cual es una pena, ya que es un receptor muy talentoso, pero su falta de concentración y compromiso con su equipo, lo han convertido en alguien en quien no se puede confiar.

Pickens únicamente ha anotado en tres ocasiones, y la última vez que lo hizo fue en la semana ocho, por lo que no es la mejor idea del mundo usarlo esta semana, sin importar que se enfrentará a la defensiva de los Bengals, la cual lució vulnerable contra el pase la semana pasada. El ataque de Pittsburgh es un desastre y difícilmente Rudolph logrará hacer algo para evitar que continúen así.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff