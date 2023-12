Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 15

La noche de ayer comenzó la semana quince de la NFL con unos Raiders que le propinaron una paliza histórica 63-21 a los Chargers, quienes nunca habían permitido más de 59 puntos en un partido.

Debido a lo anterior, el día de hoy el dueño del equipo ha decidido correr al Gerente General Tom Telesco y al entrenador Brandon Staley, quien terminó con récord de 24 victorias y 25 derrotas al mando del equipo de Los Angeles.

A partir de esta jornada los equipos comienzan a disputar partidos los sábados también, como ya es costumbre que lo hagan durante el mes de diciembre, por lo que estamos ante una de las mejores épocas del año para todos los amantes del fútbol americano, ya que casi toda la semana tenemos juegos para disfrutar.

Cada vez se calientan más las cosas en cada una de la Divisiones, ya que los equipos saben que no tienen margen de error en estas últimas semanas, si es que quieren clasificar a los Playoffs. Hasta el momento solamente hay un equipo clasificado a la postemporada, que son los San Francisco 49ers, pero eso está por cambiar, ya que, dependiendo de los resultados, podríamos tener más invitados con un boleto amarrado.

A continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos de esta semana, los cuales tienen muchas implicaciones en las aspiraciones de cada uno de los equipos involucrados:

Minnesota Vikings (7-6) vs Cincinnati Bengals (7-6)

La semana pasada los Vikings protagonizaron el que probablemente haya sido el peor partido de la NFL en lo que va de la temporada, encuentro en el cual derrotaron por la mínima diferencia de 3-0 a los Raiders, actuación que le costó el puesto a Josh Dobbs, quien ahora estará apoyando desde la banca a Nick Mullens, Quarterback que hace unos años tuvo un debut soñado con el equipo de San Francisco, sin embargo, nunca pudo terminar de consolidarse en la ofensiva de Kyle Shanahan, por lo que desde el 2021 ha peregrinado por varios equipos de la liga, siempre fungiendo como suplente.

Justin Jefferson se encuentra listo para reaparecer en este partido, después de que la semana anterior salió lesionado e incluso fue llevado a un hospital para ser evaluado, pero por fortuna todo quedó en un susto solamente. La defensiva de los Vikings únicamente ha permitido siete anotaciones por tierra, lo cual la ubica como una de las mejores por esa vía, así que Joe Mixon y el resto de los corredores de los Bengals tendrán una difícil tarea esta semana.

Jake Browning, Quarterback de Cincinnati, ha venido jugando bastante bien desde que asumió la titularidad del equipo en la semana doce, y para este partido tendrá que echar mano de sus mejores receptores, que son Tee Higgins y Ja´Marr Chase, quien decepcionó la semana pasada con su actuación, ya que solamente tuvo 29 yardas, por lo que buscará tener su revancha y así poder demostrar que, según sus propias palabras, es el mejor receptor de la liga.

Pronóstico resultado: Minnesota Vikings 20-27 Cincinnati Bengals

Denver Broncos (7-6) vs Detroit Lions (9-4)

Los Lions llegan a este encuentro después de haber perdido con los Bears la semana pasada, la cual fue una derrota muy dolorosa, ya que fue ante un rival divisional y ese tipo de partidos tienen un valor agregado para los criterios de desempate cuando termine la temporada.

La ofensiva de Detroit tiene que mejorar en muchos aspectos, y es que Jared Goff ha venido a la baja, lo cual se notó de sobremanera durante el último encuentro, en el cual no fue capaz de superar las 200 yardas por pase, y terminó siendo interceptado en dos ocasiones, lo cual tendrá que evitar que suceda nuevamente en esta ocasión, ya que la defensiva de Denver ha venido al alza en sus últimos juegos.

La química que existe entre Russell Wilson y su receptor Courtland Sutton ha sido algo de llamar la atención, y es que ya van diez partidos en los cuales se han conectado para una anotación, así que la defensiva de los Lions tendrá que prestar especial atención a este espigado jugador, sobre todo cuando se encuentren en zona roja. Los Lions únicamente han podido derrotar a un equipo con récord ganador esta temporada, y eso fue en la semana uno, cuando vencieron a los Chiefs, quienes actualmente tienen un récord de 8 victorias y 5 derrotas.

Pronóstico resultado: Denver Broncos 17-23 Detroit Lions

Tampa Bay Buccaneers (6-7) vs Green Bay Packers (6-7)

Los Packers no pudieron ligar su cuarta victoria consecutiva la semana pasada, ya que cayeron en contra de los Giants, lo cual frustró mucho a sus aficionados, ya que tuvieron oportunidades que lamentablemente no supieron concretar. Jordan Love llevaba cuatro semanas consecutivas lanzando múltiples pases de anotación, pero las bajas de su receptor Christian Watson, así como del corredor titular Aaron Jones, afectaron mucho su desempeño. Watson no jugará nuevamente esta semana, por lo que Love tendrá que seguir repartiendo el balón entre su cuerpo de receptores, de los cuales ha destacado el novato Jayden Reed, a quien su equipo también le ha dado acarreos, aprovechando su velocidad y habilidad para doblar las esquinas.

La ofensiva de Tampa Bay ha sido una de las que más yardas ha permitido por aire durante esta temporada, por lo que sufrirá para poder contener a Love. Baker Mayfield, a pesar de no contar con números muy vistosos, ha sido bastante eficiente en el ataque de los Buccaneers, y su corredor Rachaad White ha tenido grandes números durante los últimos tres encuentros, lo cual le viene perfecto a su equipo esta semana, ya que la defensiva de los Packers es la segunda que más yardas ha permitido por tierra.

Pronóstico resultado: Tampa Bay Buccaneers 23–28 Green Bay Packers

New York Jets (5-8) vs Miami Dolphins (9-4)

De las últimas siete veces que estos dos equipos se han enfrentado, Miami ha ganado en seis ocasiones, pero el equipo de los Jets sigue aferrado a la vida, y es que la semana pasada regresaron a la senda del triunfo de manera categórica, con un Zach Wilson que jugó de manera excepcional, a sabiendas de que ésta es su última temporada con el equipo, ya que su entrenador le ha hecho saber que no entra en los planes del equipo para el próximo año, por lo que tiene que demostrarle su valía al resto de los equipos de la NFL.

Garrett Wilson buscará rebasar las 100 yardas por recepción por tercera ocasión en la temporada, y es que el corredor Breece Hall ha sido el jugador más buscado por aire, por lo que las últimas tres semanas promedia nueve recepciones por partido. Por su parte, el equipo de los Dolphins buscará darle una alegría a su afición este fin de semana, después de haber perdido su encuentro de manera increíble la semana pasada, partido en el que Tua Tagovailoa cometió muchos errores y fue incapaz de encontrar a sus receptores en zona de anotación.

La participación del receptor estelar Tyreek Hill se encuentra en duda, ya que no ha podido entrenar esta semana, y en caso de que no pueda jugar, el peso del ataque aéreo recaerá en Jaylen Waddle, quien solamente lleva tres anotaciones.

Pronóstico resultado: New York Jets 16-24 Miami Dolphins

Dallas Cowboys (10-3) vs Buffalo Bills (7-6)

Éste es el encuentro más atractivo de la semana, aunque los dos equipos pasan por momentos muy distintos, ya que mientras los Cowboys disputan el liderato de la Conferencia Nacional, los Bills, quienes vienen de ganarle de manera dramática a los actuales campeones, llegan como el segundo lugar de su División.

Dak Prescott está gozando la mejor temporada en su carrera profesional, y es que además de ser uno de los principales candidatos a llevarse el MVP de este año, lidera a todos los Quarterbacks de la liga con 28 pases de anotación y tan solo 6 intercepciones, mientras que Josh Allen de los Bills, ha sido interceptado en 14 ocasiones, siendo así el

Mariscal de campo más interceptado hasta el momento. Para los Cowboys ésta será una de las visitas más complicadas que han tenido, y es que jugando en casa han sido un equipo dominante, pero las tres derrotas que llevan, todas han sido jugando en patio ajeno, y los Bills buscan de manera desesperada el seguir en la contienda por un boleto a los Playoffs, aunque sea como equipo comodín.

La defensiva de los Cowboys, encabezada por Micah Parsons, podría ser determinante para que su equipo logre llevarse la victoria, ya que su esquinero Daron Bland, quien lidera a todos los defensivos de la NFL con 8 intercepciones, buscará continuar con la mala racha de Josh Allen, quien lleva nueve partidos consecutivos lanzando por lo menos una intercepción.

Pronóstico resultado: Dallas Cowboys 24-27 Buffalo Bills

Baltimore Ravens (10-3) vs Jacksonville Jaguars (8-5)

Los Ravens consiguieron una agónica victoria en tiempo extra la semana pasada, gracias a su regresador de patadas, pero esta semana necesitarán que su defensiva haga un mejor papel, ya que, por segunda ocasión en la temporada, permitieron más de 30 puntos, y la ofensiva de los Jaguars es muy peligrosa, a pesar de no contar con su receptor estelar Christian Kirk.

Trevor Lawrence buscará repetir la fórmula que tanto le funcionó a los Rams la jornada anterior, y es atacar por aire a los esquineros de Baltimore, ya que la defensa terrestre del equipo se ha comportado muy bien durante todo el año. Lamar Jackson acaba de tener una de sus mejores actuaciones de este año, y es que ha mostrado un excelente entendimiento con sus receptores Zay Flowers y Odell Beckham, además de con su ala cerrada Isiah Likely, quien ha hecho un gran trabajo supliendo al lesionado Mark Andrews.

Si hay algo en lo que tiene que mejorar la ofensiva de Baltimore para este encuentro es en su ataque terrestre, ya que la semana pasada tuvo que ser el mismo Lamar Jackson quien más yardas corriera, mientras que su corredor titular Gus Edwards tan solo consiguió 15 yardas.

Pronóstico resultado: Baltimore Ravens 30-24 Jacksonville Jaguars

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff