Jugadores al alza y a la baja: semana 15

Primero que nada, felicitaciones a todos aquellos que lograron entrar a Playoffs en sus ligas de Fantasy Football, haberlo logrado no ha sido nada sencillo, ya que la mayoría de los que jugamos este juego hemos tenido que lidiar con demasiadas lesiones y en muchos casos la suerte no siempre ha estado de nuestro lado, pero después de semanas de hacer corajes, emocionarnos y decepcionarnos por las actuaciones de algunos de nuestros jugadores, podemos ver con satisfacción que ya nos encontramos en cuartos de final, los cuales se juegan esta semana.

Para estos momentos cada partido es de vida o muerte, por lo que debemos de analizar muy bien

a los jugadores que tenemos y sobre todo tenemos que revisar contra los equipos que se

enfrentarán, para así poder armar nuestra alineación de la mejor manera posible.

AL ALZA

Joe Flacco (QB) Cleveland Browns

Todos los aficionados a la NFL recordamos a Joe Flacco vistiendo los colores de los Baltimore Ravens, equipo con el que fue campeón en el ya lejano mes de febrero de 2013, siendo nombrado el jugador más valioso de dicho Super Bowl, pero desde entonces su carrera ha ido lentamente en picada, hasta que el año pasado terminó jugando con los New York Jets, equipo con el cual no le fue nada bien.

Para este año muchos suponían que Flacco ya se encontraba retirado, sin embargo, debido a las lesiones y bajo rendimiento de los Quarterbacks de los Browns, hace un par de semanas la directiva del equipo decidió darle una oportunidad, la cual Flacco ha sabido aprovechar a la perfección, sorprendiendo a propios y extraños con sus buenas actuaciones, ya que ha sabido explotar el talento de los receptores que tiene a su disposición, como lo son Amari Cooper y Elijah Moore, quienes también se han visto beneficiados por el gran brazo de este veterano mariscal de campo.

Tyjae Spears (RB) Tennessee Titans

Las últimas dos semanas este corredor novato ha hecho de todo un poco, ya que no solamente sabe correr con el ovoide, sino que también recibe pases y devuelve patadas, por lo que es toda una navaja suiza, la cual están comenzando a explotar al máximo los Titans.

Estos dos últimos encuentros Spears ha jugado en más del 60% de las series ofensivas que ha tenido su equipo, y ha sido de gran ayuda para su Quarterback Will Levis, quien en repetidas ocasiones lo ha buscado al momento de sentir la presión de los defensivos contrarios. El estilo de juego de Spears complementa a la perfección el de su compañero Derrick Henry, quien es un corredor que suele dejarse ir de frente hacia sus adversarios, y gracias a su gran tamaño y musculatura, es muy difícil de taclear, mientras que Tyjae es mucho más compacto, por lo que en campo abierto es muy difícil de alcanzar gracias a su velocidad.

Jayden Reed (WR) Green Bay Packers

Este versátil receptor novato, reclutado en la segunda ronda del Draft por los Packers, cada vez se ha visto más involucrado en el número de jugadas de su equipo, ya que posee una gran velocidad, por lo cual han comenzado a usarlo con mayor frecuencia en jugadas por tierra, además de que se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de Jordan Love, quien sigue desarrollando la química con sus receptores, ya que es su primer año como mariscal de campo titular del equipo.

La semana pasada Reed se vio beneficiado de la ausencia del receptor estrella del equipo Christian Watson, quien podría nuevamente perderse el partido de esta semana debido a una lesión. Los Packers jugarán contra el equipo de Tampa Bay este fin de semana, el cual permitió más de 400 yardas la jornada pasada, por lo cual es muy probable que los números de Reed sigan creciendo, sobre todo en cuanto a anotaciones se refiere, ya que lleva siete en la temporada.

Courtland Sutton (WR) Denver Broncos

Esta temporada Courtland Sutton se ha vuelto el jugador a seguir en la ofensiva de los Broncos, y es que Russell Wilson se entiende a la perfección con él, después de que el año pasado les costara trabajo a ambos el poder mover a la ofensiva de Denver, sobre todo en zona roja, donde Sutton únicamente logró anotar en dos ocasiones, caso contrario a lo que ha sucedido esta temporada, en la cual ha anotado en diez ocasiones y se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para las defensivas contrarias.

El otro receptor del equipo Jerry Jeudy, de quien se esperaba que pudiera haber tenido una temporada similar a la de Sutton, ha tenido que conformarse con ver como su compañero se llena de gloria cada semana, mientras que a él solo le han tocado algunas migajas de la ofensiva de su equipo.

Kyle Pitts (TE) Atlanta Falcons

Hace dos años Kyle Pitts fue el cuarto jugador en haber sido seleccionado en todo el Draft de ese año, debido a su gran talento y atletismo, a pesar de su gran estatura, por lo que se esperaba que fuera una auténtica pesadilla para los defensivos que tuvieran que marcarlo, pero desde entonces el equipo de los Falcons ha tenido problemas para utilizarlo adecuadamente, sin embargo, las últimas dos semanas Desmond Ridder lo ha buscado en catorce ocasiones, promediando casi 16 yardas por recepción, además de que acaba de conseguir su segunda anotación de la temporada.

Este joven ala cerrada, de tan solo 23 años, por fin se está convirtiendo en una pieza clave de la ofensiva su equipo, por lo que estas últimas semanas buscarán aprovechar más sus habilidades, así que veremos como cada vez le dan más tiempo de juego, y esto se traducirá en más yardas y anotaciones para él y su equipo.

A LA BAJA

Tua Tagovailoa (QB) Miami Dolphins

El equipo de los Dolphins tuvo un vertiginoso inicio de campaña, en el cual su ofensiva lucía como una verdadera locomotora la cual se llevaba todo lo que encontrara a su paso, sin embargo, desde el mes de noviembre, se han vuelto un equipo muy impredecible, el cual después de haber tenido un gran partido, la siguiente semana pierden de la manera más absurda, y lamentablemente para su causa, su Quarterback Tua Tagovailoa ha contribuido al declive del equipo.

Tagovailoa lidera a toda la liga en cuanto a yardas aéreas por pase se refiere, pero últimamente se ha visto errático a la hora de tomar decisiones, y dichos titubeos e imprecisiones con sus pases, le han cobrado factura.

La semana pasada no pudo completar ningún pase para anotación, y esta semana se mide a los New York Jets, cuya defensiva acaba de dar una tremenda exhibición en contra de C.J. Stroud, quien es el mariscal de campo sensación de la NFL, que ha tomado a toda la Liga por sorpresa. Tyreek Hill, quien es el mejor receptor de Miami, se encuentra lesionado, por lo que será muy

riesgoso confiar en Tua esta semana.

Keenan Allen (WR) Los Angeles Chargers

Esta temporada ha sido un desastre absoluto para los Chargers, quienes matemáticamente aún no se encuentran eliminados, pero cada día están más cerca de tocar fondo, sobre todo ahora que acaban de perder a su Quarterback Justin Herbert para lo que resta de la temporada, y para el partido de esta semana, Keenan Allen tampoco podrá ver acción debido a una lesión que sufrió durante el juego pasado.

Lo de Allen parece no ser algo muy serio, sin embargo, las siguientes semanas es probable que su equipo no busque arriesgarlo mucho, además de que con el Quarterback Eason Stick al mando de la ofensiva, su producción se verá seriamente afectada, suponiendo que pueda jugar de la semana dieciséis en adelante.

Zack Moss (RB) Indianapolis Colts

Todo parece indicar que Jonathan Taylor, quien es el corredor titular del equipo de Indianapolis, se perderá su segundo encuentro consecutivo debido a una cirugía que recientemente tuvo en su pulgar derecho, por lo que Zack Moss nuevamente será el encargado del ataque terrestre de los Colts.

La semana pasada poco pudo hacer Moss al ataque con los acarreos que tuvo, ya que únicamente logró conseguir 28 yardas, promediando poco más de 2 yardas por acarreo. Esta semana se enfrentará a una férrea línea defensiva de Pittsburgh, liderada por T.J. Watt, quien sabe que no pueden permitir otra derrota si es que su equipo quiere seguir aspirando a colarse a los Playoffs.

Josh Jacobs (RB) y Zamir White (RB) Las Vegas Raiders

La temporada pasada Jacobs fue el corredor que más yardas terrestres logró sumar, terminando con 1,653, sin embargo, esta temporada se ha encontrado muy lejos del nivel que nos había mostrado.

Mucho de ello se debe a que durante el verano no quiso entrenar con su equipo, y durante esta temporada la ofensiva de los Raiders ha sufrido muchos cambios, tanto de entrenadores como de mariscal de campo, por lo que su rendimiento no ha sido el mejor. Durante el juego pasado Jacobs salió lesionado, y fue el corredor de segundo año Zamir White quien lo remplazó al final, aunque casi no tuvo tiempo de mostrar sus cualidades.

La ofensiva de los Raiders ha tenido muchos problemas, como lo pudimos constatar semana pasada, en la cual no pudieron anotar ni un solo punto, lo cual ha hecho dudar nuevamente a su entrenador si debe de devolverle a Jimmy Garoppolo el puesto de Quarterback titular, aunque al parecer esta semana le dará una oportunidad más al novato O´Connell.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff