¿Dónde está Santa Claus? Sigue su ruta repartiendo regalos por el mundo con el Santa Tracker 2023

Santa Claus está a punto de empezar su ruta alrededor del mundo para llegar a tiempo con tus regalos en Navidad . Ayudado de sus renos, recorre a toda prisa los contienentes, países y ciudades para llegar a tiempo el 24 de diciembre .

Estamos a días de Navidad 2023, y si tú como otros niños ya estás ansioso por abrir tus regalos, no te impacientes, Santa Claus ya viene en camino para traerte todo lo que le pediste en tu cartita. Claro, si te portaste bien este año. Papá Noel sabe exactamente dónde vives, así que no te preocupes si piensas que no sabrá cómo llegar a su casa, pues está equipado con un excelente equipo de GPS ayudado por Google Maps que le ayudará a llegar a tiempo a tu hogar, no importa el lugar en el que vivas.

Sigue a Papá Noel por el mundo a través del Santa Tracker 2023

Santa Tracker 2023 es el moderno sistema digital que Santa Claus, sus renos y sus ayudantes crearon junto a Google para guiarlo en su ruta por todo el mundo y que su recorrido casa por casa sea más fácil y eficiente. Y si piensas que no podrá ver por la oscuridad de la noche, acuérdate que Rodolfo el Reno alumbra el camino con su brillante nariz roja.

Así que tú tranquilo, que Santa Claus llegará a tiempo con tus regalos en esta Navidad.

¿Cómo funciona el Santa Tracker 2023?

Este sistema de GPS creado por Google especialmente para Santa Claus, seguirá todo el recorrido del personaje bonachón en su trineo desde su salida en el helado Polo Norte, ubicado en el Extremo Oriente Ruso este 24 de diciembre. El trineo ya tiene un moderno sistema que le dirá cuál es el camino más rápido a tu casa.

Mientras lo esperas, el sitio de santatracker.google.com te ofrece varios juegos para hacer más entretenidos estos días antes de Navidad. Google te invita a explorar y aprender con los elfos de Papá Noel durante la víspera de Navidad.

Más de 20 juegos y dinámicas te esperan para entretenerte antes de la llegada de Santa Claus

Para saber dónde está Papá Noel, en tiempo real, entra en esta opción del menú de herramientas y descubre qué está haciendo en este momento Santa Claus.

¿Dónde está Santa Claus? Descúbrelo con el Santa Tracker 2023

¿A qué hora llega Santa Claus a México?

Papá Noel pasará por México durante la madrugada del día 25 de diciembre, a partir de las 0:00 horas (12:00 am), y no se irá hasta que reparta todos los regalos de los niños mexicanos. Acuérdate que Santa Claus tiene una gran magia, por lo que el tiempo no será problema para él, cuando tenga que recorrer todo el mundo repartiendo regalos.