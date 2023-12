¿Star Plus desaparecerá? Las series que pasarán a Disney +

Disney Plus es una de las plataformas de streaming que compite por el trono de la mejor opción de entretenimiento junto a Netflix y HBO Max, ya que concentra varias franquicias que han definido a la cultura popular, sin embargo, tomó la decisión de desaparecer a Star Plus, enfocada en brindar contenido para los adultos.

Star Plus tiene en su catálogo serie favoritas por varios televidentes como Los Simpson, Grey’s Anatomy, Soy tu fan, Modern Family, Esposas desesperadas, Cómo conocí a tu madre, Los expedientes secretos X, además de películas como El diablo viste a la moda, Duro de matar, 500 días con ella, entre otras.

Star Plus, qué pasará con las series, películas y deportes

Además, Star Plus cuenta con ESPN, cadena deportiva que transmite eventos deportivos a nivel mundial como la NFL, la UEFA Europa League, la NFL, y más, lo que hacía atractiva la contratación en algunos de sus planes para los seguidores de los deportes.

Diego Lerner, el presidente de The Walt Walt Disney Company Latin America, dio a conocer en un comunicado sobre la desaparición de Star Plus que quedó con el contenido de la extinta cadena Fox, situación que será para unificar la principal apuesta en streaming de Disney con Star Plus.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora", indicó Lerner en las redes sociales donde se compartió el comunicado en el que enfatizó que será una mejora para los suscriptores para que tengan todo el catálogo en sus manos:

“Un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”: Diego Lerner.

Disney Plus se fusionará con Star Plus durante el segundo trimestre de 2024, indicó la empresa que tendrá a su disposición además contenidos deportivos tales como Europa Conference League, National Hockey League, DP World Tour, y más. Aún no se ha dado a conocer si habrá un incremento en el costo de la suscripción a la renovada Disney Plus.