Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 1 de diciembre según tu signo

Eres una persona muy visionaria no te gusta perder el tiempo con cosas o personas que a la larga no te ofrecerán nada y no hablo solamente de lo económico, buscas esas situaciones, gente o cosas que te den la seguridad que necesitas esa confianza en poder seguir avanzando. Al salir esta carta en una situación general te da un mensaje y te pide que no te rindas que sigas adelante con todo eso que tienes planeado por que las recompensan llegaran.