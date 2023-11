Neymar: ¿intentaron secuestrar a su hija recién nacida y a la novia del futbolista en Brasil?

Durante las últimas horas el nombre de Neymar ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se reportó que un grupo de delincuentes habría intentado secuestrar a la pareja del futbolista, Bruna Biancardi, así como a su pequeña hija recién nacida, Mavie, y aunque los malhechores no consiguieron su objetivo sí hicieron que los suegros del futbolista pasaron un mal rato debido a que los tomaron como rehenes, mientras robaban algunos objetos de la propiedad.

Estos hechos ocurrieron la madrugada del martes 7 de noviembre y de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, Brasil, por ahora solo se investiga un “robo domiciliario”, pero debido a que ya hay una persona detenida por estos hechos trascendió de forma extraoficial que verdadero el objetivo de esta célula criminal era secuestrar a la novia e hija recién nacida de Neymar con la intención de solicitar una recompensa millonaria, sin embargo, al no encontrarlas en la propiedad, ataron a los padres de la influencer brasileña para robar distintos objetos de la propiedad y no irse con las manos vacías, no obstante, esta información todavía no está confirmada de manera oficial debido a que las investigaciones aún no concluyen.

Bruna Biancardi confirmó los hechos ocurridos en la casa de sus padres. Foto: IG: neymarjr

Cabe mencionar que, el arresto de un hombre implicado en estos hechos se logró gracias a que los vecinos reportaron la actividad inusual en la casa de los suegros de Neymar, por lo que el rápido actuar de la policía fue clave para aprehender a uno de los tres sujetos implicados en estos hechos.

Es importante señalar que, horas más tarde, Bruna Biancardi confirmó el robo en la casa de sus padres y además de agradecer las muestras de cariño y preocupación, aclaró que tanto sus progenitores, su hermana, su bebé y ella, se encuentran en perfectas condiciones y que afortunadamente la situación solo se quedó en un terrible susto, asimismo, señaló que dejará el asunto en manos de la policía.

Los suegros de Neymar se llevaron un gran susto. Foto: IG: neymarjr

Neymar califica lo sucedido como “un día triste”

El futbolista brasileño decidió esperar hasta la noche del martes para pronunciarse ante estos hechos y calificó lo sucedido como un día triste y además de lamentar el mal momento que pasaron sus suegros, también anunció que se encuentra de luto por la muerte de una de sus amigas.

Neymar lamentó el mal momento que vivieron sus suegros. Foto: IG: neymarjr

“Día triste, con dos muy malas noticias. Primero fue el ataque que sufrieron los padres de Bru, pero gracias a Dios todos están bien. Segundo, el fallecimiento de una amiga. Mis condolencias a toda la familia, que Dios reciba a Luana con los brazos abiertos”, fue el texto que escribió Neymar, quien optó por no ofrecer más detalles en torno a estos hechos delictivos que pusieron en peligro a sus suegros.