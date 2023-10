Filtran FOTO de Rauw Alejandro muy juntito y amoroso con la exnovia de Neymar, Bruna Marquezine

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro sacudió al medio del espectáculo y significó un fuerte golpe para los fans, pues los cantantes eran considerados una de las parejas más sólidas en la industria. A unos meses de lo ocurrido, el cantante puertorriqueño ha dado de qué hablar una vez más ya que fue captado entre risas con la actriz Bruna Marquezine, quien también fue pareja del futbolista Neymar, con lo que surgieron al instante rumores de un romance.

A finales de julio pasado surgieron los primeros rumores que apuntaban a una ruptura entre la “Motomami” y Rauw Alejandro, tan sólo unos meses después de su compromiso. Aunque la cantante se mantuvo alejada de la polémica no evitó romper en llanto durante uno los sus últimos conciertos de su gira, mientras que el también compositor decidió poner fin a las especulaciones con un mensaje en Instagram en el que aclaró que el motivo no fue una infidelidad.

Rauw Alejandro muy juntito y amoroso con la exnovia de Neymar. Foto: TW @marquezineES

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad (…) No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, informó el cantante.

¿Rauw Alejandro estrena romance?

Este martes 17 de octubre circularon en redes sociales las imágenes del cantante junto a la actriz Bruna Marquezine, en ellas se observa a ambos usando elegantes atuendos mientras existen abrazos y risas. Aunque se mencionó que las postales son parte de una campaña para Carolina Herrera, no evitaron los rumores de un nuevo romance entre ellos.

De acuerdo con la revista People en Español, la complicidad entre la actriz brasileña y el cantante de música urbana fue evidente más allá de la sesión de fotos por lo que no han descartado que pudiera surgir de ello un romance. Hasta el momento ninguno de los famosos ha dado declaraciones al respecto, aunque fanáticos de la cantante española y han externado su molestia tras los rumores que surgieron de una reconciliación.

Rauw Alejandro y Bruna Marquezine. Foto: TW @marquezineES

