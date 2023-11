VIDEO | "Es muy frustrante, me dieron una hora de comida": una empleada rompe en llanto y revela su experiencia en su primer día de trabajo

A través de TikTok, la plataforma donde los videos se hacen virales en cuestión de segundos, se ha usado para compartir las experiencias laborales. Algunas siendo muy divertidas compartiendo lo que hacen en horas de oficina o alguna anécdota, ya sea agradable, aunque en muchas ocasiones son tristes por la forma en que se sienten algunos trabajadores en su un día normal.

Muchas personas quieren ganar sueldos exhorbitantes cuando entran a trabajar en su primer día Foto: Especial

En esta ocasión, circula en la plataforma de origen chino un video se una mujer hablando sobre su experiencia laboral en su primer día, luego de egresar de su Universidad hace dos semanas. En poco menos de 10 segundos del video, la joven rompe en llanto y asegura que ha sido una vivencia muy frustrante, desde el momento que inició su jornada hasta su hora de salida, asegurando que fue un día muy frustrante.

Así se quejó la emplead por trabajar 8 horas

Contrario a muchas personas que podrían responder con un "bien" cuando se les preguntan cómo les fue en su primer día de trabajo, la empleada hasta compartió un video explicando por qué pudo haber sido el peor día de su día en su trabajo.

La queja inicia con un reclamo hacia ella misma, en la que asegura "no estar preparada para trabajar", aunque no detalló los motivos por el que dice que no está lista para asumir responsabilidades dentro de una jornada laboral

Foto: TikTok @ornela_cabezasss

En menos de un minuto, la trabajadora -si es que continuó conservando su empleo-, reveló que hace dos horas de camino, quien además, afirmó que vive al sur de su ciudad, la cual se desconocer el país de origen. Asimismo, se quejó de que solo le dieran solo una hora de comida y no pudo disfrutar de su almuerzo.

"Estaría llegando tipo 8:00 de la noche, es súper frustrante porque no puedes contestar siquiera el teléfono, no puedes contéstarle a nadie porque estás en el trabajo", djio.

Finalmente, la mujer aseveró que han sido las ocho horas de trabajo más estresantes en mi vida y reiteró que llegará muy tarde a su hogar sin siquiera pasar tiempo de calidad con su familia o amigos.

Todo es parte de una sátira en TikTok

Si llegaste a creer el video y has llegado hasta aquí, déjanos decirte que este e parte del sarcasmo que hace la cuenta de TikTok de @ornela.cabezasss, en el que muestra actuaciones sarcástica de lo que vive el mundo hoy en día. Tal como lo mostró en su video, representando a una adolescente en su primer día de trabajo y recién egresada de la universidad.

Foto: TikTok @ornela_cabezasss

La cuenta tiene otros momentos, burlándose de situaciones que son normales y que hoy en día los jóvenes no aguantan, como el esperar en una fila por más de treinta minutos y demás ocasiones en las que expone momentos en que todo se quiere rápido y expedito.

Las redes no perdonan

Al no saber que era parte de una sátira, los internautas condenaron el video señalando a los jóvenes que son generaciones de papel o destacando el tiempo que les hace falta por trabajar para que puedan armarse de un buen ahorro para su jubilación,

Otros usuarios, recriminaron a la juventud de que piden "las perlas de la virgen sin mover un dedo", o que la culpa la tienen los padres por educarlos de esa forma.

Comentarios en X por el video que circuló en redes sociales Foto: Twitter

