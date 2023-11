Vive con dos novios, pero no comparten la cama por una razón que dejó intrigado a todo Tiktok: “Somos muy normales”

El poliamor es una orientación relacional que plantea la posibilidad de establecer múltiples relaciones afectivas, eróticas, de intimidad y compromiso de manera consensuada entre todas las personas implicadas en la relación. En este tipo de interacción sentimental, tres o más personas mantienen un vínculo afectivo, sexual y emocional entre sí, con las mismas o similares condiciones comúnmente atribuidas a las parejas: compromiso.

A pesar de que cada vez es más frecuente encontrar relaciones de este tipo en el mundo actual, siguen pareciendo insólitas las historias y casos de personas que narran sus experiencias en redes sociales. Tal es el caso de Samantha Fraserto, una mujer canadiense de 43 años, que confesó que está en una relación poliamorosa.

La revelación de Samantha generó una gran cantidad de comentarios en TikTok. Foto: Pexels

Lo que sacudió a Tiktok fue un video que en el que la mujer confesó abiertamente mantener una relación con dos hombres a la vez y vivir con ellos bajo el mismo techo. La controversia se desató cuando declaró que no comparte la cama con ninguno de sus dos novios, pues ellos no tienen un vínculo amoroso entre sí. Sam explicó que su relación es cerrada y está basada en un acuerdo mutuo. Ambos hombres están de novios con ella y no pueden entablar relaciones sentimentales con otras personas.

La revelación de Samantha generó una gran cantidad de comentarios en TikTok y el clip se viralizó después de que ella eliminara el video de su cuenta. Algunos de sus seguidores expresaron su desacuerdo, cuestionando por qué compartía detalles tan íntimos en una plataforma pública. Ante estas críticas, ella respondió que solo estaba contando su vida y que no veía ningún problema en ello, ya que su hogar "está lleno de amor".

“Es verdad. Tengo dos novios y vivimos los tres en una misma casa. Honestamente, somos muy normales”,

Samantha Fraserto eliminó el clip. Foto: captura de pantalla

¿Cuáles son las características de una relación poliamorosa?

Algunas de las características de una relación poliamorosa son:

Capacidad de amar a varias personas

Consentimiento y conocimiento mutuo

Comunicación abierta y honesta

Definición de acuerdos y límites

No exclusividad sexual ni emocional

No confundir con otras formas de no monogamia

