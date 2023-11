Autos chinos: ¿cuánto cuesta comprar uno en México?

Comprar un carro nuevo es una meta para millones de mexicanos en todo el país. No obstante, no todos tienen el dinero necesario para adquirir un vehículo de agencia; en este contexto, compañías chinas han encontrado un fuerte mercado en América Latina, ofreciendo automóviles nuevos a bajos costos, haciendo que las unidades sean accesible para más personas.

Cada vez son más las compañías chinas que ofertan sus unidades en el mercado mexicano, las cuales se pueden conseguir a precios relativamente "más económicos". Además, los carros de China han destacado no solo por su bajo costo, sino que también por los avances tecnológicos que presentan para los compradores.

El Chang S1-Pro se popularizó como el auto chino más barato en México. Foto: especial.

¿Cuánto cuesta comprar autos chinos en México?

Uno de los autos chinos más populares en México es el Chang S1-Pro, el cual se volvió viral en redes sociales por su bajo precio, el cual va de los 20 mil a 22 mil 975 pesos. El carro cuenta con un diseño aerodinámico y futurista, mide 2.5 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Aunado a ello, cuenta con motor eléctrico y una batería de última generación, por lo que alcanza una velocidad máxima de 35 km/h.

El Alsvin 2023 tiene un diseño similar a modelos occidentales. Foto: especial.

El carro Alsvin 2023 de la marca CHANGAN también es una alternativa económica para los compradores mexicanos. Este vehículo tiene una potencia de hasta 107 caballos de fuerza y su precio ronda los 294 mil 900 pesos. De igual manera, otro auto chino que ha conquistado el mercado mexicano es el carro MG5, de la marca MG , el cual se oferta en 298 mil 900 pesos.



????El MG5 es otra alternativa económica. Foto: especial.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar carros chinos?

Otra alternativa para los compradores es el Tiggo 4 Pro, una camioneta económica, que tiene un costo en el mercado de 399 mil 900 pesos. Entre sus características, este vehículo ofrece una amplia cabina así como por su tecnología en pantalla HD completa, panel multitáctil, compatibilidad con CarPlay y otros smartphones; está equipada con cámara 360° HD con guías dinámicas.

La Tiggo 4 Pro es una camioneta económica para viajar en familia. Foto: especial.

Las principales ventajas para comprar un auto chino son sus bajos costos, así como su equipamiento y la tecnología con la que cuentan, ya que la mayoría ofrece sistemas de entretenimiento, conectividad Bluetooth, cámaras de respaldo, asistentes de conducción, etc. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que, según expertos del automovilismo, tienen baja calidad, no ofrecen la misma garantía que otros autos y no las refracciones no son fáciles de conseguir, además su diseño está basado en modelos occidentales.