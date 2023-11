Gustavo Rivera Río "El Dorado" da un nocaut por la adversidad para ayudar a Acapulco

Con el objetivo de impulsar la ayuda en pro de los damnificados de Guerrero, especialmente a los del puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis, el boxeador mexicano Gustavo Rivera Río, mejor conocido en el ring como “El Dorado”, une esfuerzos con Fundación Grupo Andrade, para enviar un llamado de ayuda a los mexicanos.

“Es muy difícil ver un lugar tan increíble e icónico para los mexicanos, como lo es Acapulco, en un estado tan terrible”, aseveró en entrevista con Panorama el púgil capitalino, para quien el estado de Guerrero tiene un gran peso en su carrera, ya que lo ha representado en diversas ocasiones.

Artículos de limpieza como jabón de trastes y detergente en polvo; artículos de higiene tales como pasta de dientes, jabón, papel higiénico, desodorante, y alimentos no perecederos como arroz, frijol, café, sopa y comida enlatada, son los principales productos que Fundación Grupo Andrade estará recolectando hasta el 15 de diciembre con el objetivo de cubrir las principales necesidades de los guerrerenses.

“Tuve la oportunidad de ir en un inicio con mi familia. Pudimos conseguir un camión lleno de lo víveres que se necesitan”, contó Rivera Río sobre esta experiencia que fue complicada por los riesgos que implicaba visitar la zona afectada. “Llegando a Acapulco, había una zona en la que todo mundo estaba pidiendo ayuda, había varios camiones y decidimos quedarnos, así pudimos repartir víveres a niños, niñas, señoras, señores… fue una experiencia muy bonita”.

Por último, el boxeador hace un llamado a la sociedad, para que se unan a Fundación Grupo Andrade y a él, con el objetivo de ayudar a los guerrerenses.

“Acapulco es uno de los lugares más icónicos para todos los mexicanos. En su momento fue uno de los lugares turísticos más reconocidos a nivel mundial, entonces yo creo que es el momento, hoy, no mañana ni pasado, de devolverle a Acapulco todas esas alegrías que nos ha dado junto con nuestros amigos, familia, etc. Hoy es el momento para devolverle todos esos grandes momentos que no ha regalado”, finalizó el boxeador.