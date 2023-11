Mildred Mascareñas: Modelo de México para el mundo

La modelo originaria de Tampico, Tamaulipas, empezó su carrera en la industria del modelaje desde que tenía 15 años con vestidos de gala, “realmente no tenía como un plan o no tenía en mente que iba a llegar tan lejos. Poco a poco me fui preparando, y fue entonces que dimos el salto a la Ciudad de México. Fue como empezó la carrera de modelaje ahora sí profesional porque antes era más como un hobby”, recordó.

Ha trabajado en París, Corea, Alemania y Milán, y uno de los grandes momentos en su carrera fue ser parte de la pasarela Crucero 2024 de Dior en México.

“Realmente fue una experiencia increíble e inolvidable porque fue una semana en donde tuve muchísimas emociones, tanto buenas como malas porque es un paso que no te imaginas. Me probé a mí misma”, compartió Mildred.

Mildred Mascareñas. Foto: Diego Fierce

Quien nos dijo que el mayor reto para ella ha sido el viajar y adaptarse a nuevas culturas.

“Obvio como mexicana estoy más acostumbrada a que las personas sean más cálidas, sean más acogedoras. También estar constantemente trabajando en mí, tanto en mi paz mental como en mis proyectos, en mejorar día tras día porque uno no termina de aprender nunca, creo que estarse esforzando para saber que puedes llegar a más cosas eso es lo que me motiva, y saber que hay personas que las puedo llegar a inspirar con lo que he hecho”.

Sin duda, la fuerza mexicana cada vez está más presente en diversas industrias y el modelaje no es la excepción, y a la modelos le da mucho orgullo representar a su país, “que digan que hay mucho talento mexicano que vale la pena traer es lo que me encanta porque no solamente es llevar una pieza importante allá, si no también la cultura mexicana, saber que somos muy trabajadores, que nos esforzamos día con día, que estamos saliendo adelante”.

“Si se te da la oportunidad, aprovéchala, porque tú no sabes que a lo mejor esa oportunidad te puede sorprender mil veces”, contó Mildred, quien nos confesó que de sus mejores experiencias fue trabajar en Corea, arriesgarse a pesar de que al principio no quería ir. “Es de muy valientes también separarse de su familia por cumplir un sueño. Porque no sabemos realmente el día de mañana qué va a pasar con cada uno”, añadió.

Mildred Mascareñas. Foto: Diego Fierce

Asimismo, Mildred aseguró que fue un honor poder portar estas piezas artesanales, con tanta tradición e historia.

“Te lo digo de corazón, estoy portando algo que es un honor que personas con su trabajo, con sus manos pudieron hacer, es de valorarse".

"Son prendas que realmente debemos de ponernos un poquito más a pensar que eso es lo que realmente vale la pena. Merecen más apoyo, ellos se esfuerzan día con día y no es fácil, son bordados muy bonitos, muy elegantes que sin duda creo que deberíamos de implementar más en nuestro vestir”, comentó la modelo y nos dijo que su pieza favorita fue la blusa y falda verde, “ me sentí tan cómoda con ellas, todas las piezas son muy cómodas realmente, pero esa me regresó a mi niñez”, finalizó Mascareñas.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio

Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon México y Hot Tools

Locación: Casa Jarana

Modelo: Mildred Mascareñas para Queta Rojas

MAAZ