Festival Tecate Sonoro 2023: fecha, horarios, line up y todo lo que debes saber del show

Para los fanáticos de la música y los festivales esta noticia es para ustedes. Si estás cansado de que todos los eventos sean en el centro del país y que todos los reflectores se los lleve el Vive Latino o el Ceremonia, pues no pierdas esta oportunidad ya que el próximo 18 de noviembre la ciudad de Hermosillo, en Sonora, será el escenario perfecto para disfrutar de artistas de talla internacional, y de todos los géneros, variados para que no haya broncas.

Pero espera, vamos despacio, primero tenemos que dejar en claro dónde se realizará este increíble festival que lleva por nombre "Tecate Sonoro". Es sencillo, para toda la pandilla y banda sonorense, los artistas y grupos se estarán presentando en el Parque La Ruina, que está ubicado en la calle Eusebio Francisco Kino, con el número 9001, de la colonia Cruz Gálvez, en el Centro de la ciudad de Hermosillo.

Seguir leyendo:

Vive Latino 2024 confirma su cartel con Belanova, Babasónicos y Jorge Drexler, entre otros

Pal’ Norte 2024: costos de boletos, fechas y artistas que lideran el cartel oficial

Incluso, ya hasta se lanzaron los horarios de los artistas, para que no digas que no se te avisó y que por eso te perdiste de toda la diversión. Por ello te recomendamos que antes de asistir al evento, organices bien tus tiempos y puedas disfrutar de la gran mayoría de celebridades. Se espera que el festival tenga su final hasta las 2 de la mañana, así que la fiesta irá para largo.

Los horarios oficiales de las bandas

Foto: Instagram / Festival Sonoro

Quiénes estarán en el Tecate Sonoro 2023

Ahora sí, a lo que venimos, te vamos a presentar a los artistas que vienen en esta edición a la tierra de las coyotas (dulce típico de la región) y la mejor carne que hay en el país. El festival arrancará con la participación de bandas como Margaritas Podridas, Serbia y el rapero Nanpa Básico. También habrá proyectos que apenas están inciando en la escena como Hot Plebe, Jayrick, La Chicorita, Marxhal y Miranda Santizo.

Vamos a subir la velocidad y si deseas venir al Tecate Sonoro, podrás disfrutar de los éxitos de Genitallica, Caloncho, Camilo Séptimo, Bandalos Chinos y Dorian. Si lo tuyo es lo urbano y mover los huesos, Los Cafres, MC Davo y Little Jesús te estarán esperando con los brazos abiertos.

Line-Up oficial del Tecate Sonoro 2023, con todas sus estrellas, una experiencia musical desde el desierto

Foto: Instagram / Festival Sonoro

Y para cerrar con broche de oro tendremos la participación de Miami Horror, desde Chile nos estarán acompañando Los Bunkers, Babasónicos y Leon Larregui. Sin duda estaremos cantando "Brillas" y "Ven Aquí". ¿En serio te lo vas a perder? Y no podría faltar el perreo chido en el Tecate Sonoro, para que tengas una experiencia de otro planeta, estarán cerrando los extraterrestres musicales. Nos referimos a las leyendas vivientes Wisin y Yandel. ¿Se va armar o no se va armar?

Precios del Tecate Sonoro 2023

Ahora vamos con lo que no está tan chido, ya sabemos, ya sabemos, que todos los festivales deberían ser gratuitos, pero hay que pagar a todo el staff y la banda que labora en la industria. Pero no te me pongas triste, hay opciones variadas y para todos los bolsillos.

El precio del boleto se divide en cuatro opciones, según la comodidad que elijas: General $1095.00 general+ $1595.00, VIP $2195.00 y, hospitality $5000.00, todos ellos más cargos por servicio.