El pasado 14 de octubre, miles de mexicanos vivieron la impactante experiencia de vivir un eclipse anular de Sol que pudo ser visible en varias partes del país. Una vez que se haya pasado este fenómeno, ahora México se prepara para otro con dimensiones inimaginables.

Nos referimos al Eclipse Total de Sol en 2024, que según especialistas, cruzará toda América del Norte. De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la última vez que se pudo observar un eclipse solar de esta clase fue hace más de 20 años, específicamente en 1991.

Seguir leyendo:

Estrella de noviembre: así podrás ver la oposición de Urano al Sol desde México este 14 de noviembre

Un eclipse total de sol se percibirá en México: ¿cuánto días faltan para este maravilloso fenómeno astronómico?

El Instituto de Astronomía de la UNAM (IA) explica que los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando nuestro satélite natural, es decir, La Luna, tapa al Sol creando la noche a plena luz del día. "Así durante algunos minutos las sombras de los objetos desaparecen y las estrellas brillan", recalca la dependencia.

¿Qué tipos de eclipses existen?

La Máxima Casa de Estudios, explica, que gracias a la posición que tiene la Tierra en el Universo, los habitantes de la misma podemos apreciar fenómenos como el eclipse solar anular, eclipse total y eclipse híbrido. A continuación te explicamos su diferencia entre los tres.

La Nasa cataloga a un eclipse anular como el momento en que la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, pero se coloca en su punto más alejado del planeta humano. Debido a esa distancia, el satélite se muestra más pequeño desde la Tierra. Además de que la Luna obstruye parte de la luz del Sol, lo que provoca el denominado "Anillo de Fuego".

Un eclipse total, como diría la canción de Bonnie Tyler, ocurre cuando el satélite natural cubre por completo al Sol, de manera que se revela la atmósfera exterior solar o corona. La duración de este fenómeno puede ser de unos segundos hasta unos 7 minutos.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse en 2024?

El denominado "Gran Eclipse Americano" tendrá su lugar el próximo 8 de abril de 2024 y se observará principalmente en las entidades del norte. Se espera que el fenómeno sea percibido en Estados Unidos, Canadá y México, este último con las mejores condiciones para apreciarlo.

Si deseas disfrutarlo a plenitud se recomienda que será en el Puerto de Mazatlán, perteneciente al estado de Sinaloa. Se estima que inicié a las 9:51:23 am, aunque la fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am.

Otras ciudades donde se apreciará el fenómeno son

Gómez Palacio (Durango)

Torreón (Coahuila)

Monclova (Coahuila)

Ciudad de México (se espera que el sol se cubra en un 79%)

Todos los eclipses que habrá en 2024

Además del "Gran Eclipse Americano", el próximo año tendrán lugar otros eclipses que atraerán la atención de millones de aficionados y expertos. Enseguida te damos a conocer los próximos eclipses solares y anulares en la Tierra:

El próximo año tendrán lugar otros eclipses que atraerán la atención de millones de aficionados y expertos. FOTO: Especial