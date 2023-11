Sears tiene un outlet en la CDMX con descuentos de hasta 90%

Si eres de las personas que siempre están buscando ahorrar dinero en todas y cada una de las compras que realizas entonces esta nota es para ti pues te diremos todo acerca de un outlet de Sears ubicado en la Ciudad de México, el cual, es muy poco conocido y en el que podrás encontrar descuentos de hasta el 90% durante todo el año en una gran cantidad de productos.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este poco conocido outlet de Sears se ubica en el número 656 de la Calle Poniente 140, en la colonia Industrial Vallejo, C.P. 02700 en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México y como principales referencias dicho establecimiento se ubica muy cerca de las estaciones Norte 45 y Vallejo de la Línea 6 del Metro de la CDMX o de la estación Montevideo de la línea 3 del Metrobus.

Encuentra ofertas de hasta el 90% en este outlet de Sears

El encargado de dar a conocer este outlet de Sears fue un creador de contenido que en YouTube se identifica como Kapa Creación Mercantil, quien documentó un recorrido por esta tienda y desde el inicio de su video las ofertas no pararon de aparecer y cada una era mejor que la anterior. por lo que quedó más que claro que esta tienda es una gran opción para ahorrar.

Durante su recorrido, el influencer encargado de hacer este recorrido destacó que todos los productos que se venden en este Outlet de Sears tienen algún descuento, los cuales, pueden incrementarse si es que en la cadena se maneja algún evento como las ventas nocturnas.

La primera sección que recorrió fue la de ropa y calzado, en la que encontró una amplia variedad de productos, todos ellos en excelentes condiciones y aquí las ofertas que se pudieron ver iban desde los 40 al 90% de descuento. Entre los productos de los que mostró su precio, destaco un pantalón Levi’s de hombre en tan solo 399 pesos, así como camisas en tan solo 135 pesos, una auténtica ganga.

Luego de recorrer la muy bien surtida sección de ropa y calzado para toda la familia, el titular de Kapa Creación Mercantil también mostró que había un apartado de joyería donde la mayoría de los productos eran relojes de distintas marcas, no obstante, no se pudo ver los precios que se manejaban en esta mercancía, pero también tenían descuentos.

Todos los productos de esta sucursal de Sears tienen ofertas. Foto: YT: KAPA Creación Mercantil

Compra muebles y linea blanca a mitad de precio en este outlet de Sears

En la sección de muebles para el hogar, se mostraron sofás individuales, salas completas, comedores y hasta centros de mesa, los cuales, tenían descuentos de hasta el 50%, no obstante, la única consideración en la que se hizo énfasis es que dichos artículos podrían presentar algún pequeño detalle debido a que fueron exhibidos en otras tiendas, no obstante, no todos los productos presentan esta condición.

Respecto a la línea blanca, también se pudieron apreciar hornos de microondas, refrigeradores, estufas y otros artículos electrónicos, los cuales, tenían rebajas más que considerables pues en el caso de un refrigerador presentaba un descuento superior a los 10 mil pesos en su precio final.

Las ofertas en linea blanca alcanzan hasta el 90% de descuento en algunos productos. Foto: YT: KAPA Creación Mercantil

Para finalizar, el encargado de realizar este recorrido señaló que este establecimiento es una excelente opción para realizar comprar para el hogar y para toda la familia, no obstante, señaló que este lugar también es una gran opción para todas aquellas personas que se dediquen a la reventa.

