HBO Max: 55 películas imperdibles que sí o sí tienes que ver en su catálogo

La plataforma de streaming HBO Max cuenta con un catálogo muy variado de películas que sus suscriptores no se pueden perder. Lo mejor de todo es que son de diversos géneros, van desde el drama, acción, aventura, ciencia ficción, hasta la comedia y los documentales.

La empresa, propiedad de Warner Bros. Discovery, ofrece una larga lista de películas de drama que su público puede disfrutar, por ejemplo:

Golpes del destino

La red social

Batman

El Color Púrpura

Parásito

Spencer

King Richard

Judas y el Mecías Negro

El Jilguero

Tully

La Cordillera

Lo Imposible

Conociendo a Ray

Spencer es la nueva película de la vida de Lady Di. Foto: Especial

La cineasta más joven del Perú, Nazareth Vega, quien recientemente lanzó su largometraje Revolución, también recomiendas otras que se pueden ver en compañía de la familia:

El Gato con botas

Alvin y las ardillas

Shrek

Karate Kid

Los Goonies

Un monstruo viene a verme

Un camino a casa

Dios no está muerto

Coda

Hasta el Último Hombre

Siempre Alice

El discurso del Rey

Ojos bien cerrados

"Mis 55 obligatorias de HBO. Hay por los menos 20 de las cuales podría hacer un podcast de diez horas de lo buenas que son", escribió la influencer en su cuenta de instagram.

Por si fuera poco, HBO Max además tiene cintas de reconocidos directores de cine como Alfred Hitchcock, Orson Welles, Todd Phillips o Barry Jenkins, para los usuarios más exigentes:

Belfast

Los Fabelman

El Gran Gatsby

El club de la pelea

The Joker

La lista de Schindler

El ciudadano Kane

Psicosis

Moonlight

Los ocho más odiados

El efecto mariposa

Psicosis es una de las películas más reconocidas de Alfred Hitchcock. Foto: Captura de video

Pero esto no es todo, el baúl de Warner Bros tiene otros filmes que dejará pensando a sus usuarios y si no las has visto, no te las puedes perder:

Don't worry darling

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Sueños de Fuga

Gravity

Historias de Fantasmas

La Habitación

Finalmente, la directora de cortometrajes como El Círculo (2019), Date Night (2021) y En la ventana (2021), asegura que también hay otras películas ideales para una tarde de películas con las amigas: